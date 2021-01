One Punch Man: ¡El misterio de Blast finalmente es revelado en el manga!

¡Spoilers! Desde que apareció por primera vez la serie de manga One Punch Man, la figura de Blast nunca se ha mostrado en absoluto. Fue solo en el capítulo 138 que vimos cómo era la figura de Blast a pesar de que solo era una silueta. Y en el último capítulo 139, finalmente podemos ver cómo se ve realmente el héroe cuando conoce a Flashy Flash y Saitama.

Como sabemos, Blast es el héroe número uno de todo el sistema de clasificación. Su posición está por encima de Tatsumaki y también de King, que se encuentran en segunda y tercera posición. Muchas personas en el mundo han escuchado rumores o historias sobre Blast, pero muy pocas personas lo han visto en persona.

Según la información disponible en One Punch Man, la figura de Blast solo aparece cuando el mundo está en peligro real o cuando los humanos están realmente amenazados. Esa era la razón por la que todos creían, por qué Blast rara vez aparecía para salvar a la gente. Hasta ahora, solo Tatsumaki lo ha visto en persona, aparte de Flashy Flash y Saitama.

Blast explica su búsqueda de cajas negras

Blast en One Punch Man 139

Esto luego generó un gran interrogante entre los fanáticos, ¿dónde estaba Blast todo este tiempo? ¿Por qué no quiere ayudar a la sociedad como los otros héroes? Muchas teorías mencionan, además de especulaciones, que Saitama es en realidad la figura de Blast. También hay quienes dicen que Saitama es Blast que ha perdido la memoria.

Sin embargo, en el último capítulo de ayer, finalmente obtuvimos la respuesta a esa gran pregunta. En el capítulo 138 vimos cómo Tatsumaki, Drive Knight y Genos lucharon contra Psykos. El caos y la destrucción se hicieron inevitables, incluso se podría decir que el nivel alcanzó el nivel cósmico.

Flashy Flash, Saitama y Manako están atrapados bajo tierra debajo de la sede de la Asociación de Monstruos. Fueron aplastados por los escombros de la cueva en la que se encontraban. Después de que lograron desmantelar las ruinas para encontrar una salida, vieron un espacio vacío, oscuro y vasto. Todavía no se sabe qué ni dónde están.

¿Están por debajo del núcleo de la tierra? ¿Están en el espacio exterior? Todo sigue siendo un misterio. Luego buscan otra forma de salir, donde en ese momento hay una pequeña caja negra que luego emite un sonido misterioso. Saitama luego desafió a la voz para que mostrara su figura. De repente, detrás de ellos apareció un portal y apareció una figura inesperada. No es otro que Blast.

Flashy Flash prueba el poder de Blast

Los héroes no reconocieron a Blast hasta que se presentó. Y en ese momento Blast también mostró su habilidad. Flashy Flash intenta atacar a Blast para probar la verdad, y en ese momento se demuestra que la velocidad de Flashy Flash es insignificante en comparación con Blast quien inmediatamente lo abraza y le pide que se calme.

El ninja parece asustado y no puede creer lo que está viendo. Blast continúa explicando que el tiempo se mueve más lento donde están, en comparación con el exterior. Con todo lo que se mostró en ese momento, finalmente se descubre la cuestión de dónde ha estado el paradero de Blast.

El propio Blast explicó que fue a varios lugares y momentos para recolectar una misteriosa caja negra. Lo más sorprendente es que coleccionar las cajas es su afición. Esto es muy extraordinario, donde la historia parece mostrar que resulta que Blast ha estado viajando a varias épocas para recolectar misteriosas cajas negras.

Este hecho también parece demostrar que es posible viajar en el tiempo. Y se puede concluir que Blast se parece mucho a Loki, Flash o Kang que es capaz de ir al pasado o al futuro. Aún se desconoce cuál es el propósito de Blast al recolectar las misteriosas cajas esparcidas por todas partes.

Esto también demostró cuán aterrador era el poder de Blast. Puede viajar a través del tiempo, a diferencia de otros héroes que tienen poderes que a menudo vemos, como superfuerza o poderes telepáticos. Esto también parece ser una prueba, por un tiempo, de que Blast es más fuerte que Saitama.

One Punch Man: 5 curiosidades para convertirte en un fanático EXPERTO

Todavía no sabemos si Saitama puede hacer lo mismo con Blast, como abrir un portal de la máquina del tiempo. Nadie esperaba que Blast pareciera épico en situaciones que se salieron de control. Se podría decir que esta es una de las cosas más alucinantes del manga One Punch Man de Yusuke Murata y ONE. ¿Ayudará Blast a Tatsumaki a vencer a Psykos? La Verdad Noticias está impaciente por saberlo.

Foto: DeviantArt @pedrozox2093