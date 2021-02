One Punch Man: El capítulo 140 revelaría más poderes de Blast ¡Oh sí!

¿Cuándo se lanzará el capítulo 140 de One Punch Man? Los amantes del manga en Japón y en todo el mundo están muy emocionados con el reciente lanzamiento del capítulo 139. Ahora están esperando ardientemente el lanzamiento del próximo capítulo de manga. Continúa en La Verdad Noticias para saber más al respecto.

Spoilers de One Punch Man: Capítulo 140

Los entusiastas del manga estarán un poco decepcionados después de enterarse de que One Punch Man no saldrá con el capítulo 140 esta semana. El próximo capítulo puede mostrar a Blast más fuerte de lo que pensaban los fanáticos y totalmente diferente de los webcomics.

Ahora también se confirma que Blast no es Saitama y la caja negra que sostiene es una especie de dispositivo de agujero negro. Los spoilers del capítulo 140 de One Punch Man aún no han salido. Sin embargo, según BlockToro, la exageración en torno a Blast pronto se revelará, ya que el héroe ahora aparece casualmente en cada lugar.

Foto: One Punch Man 139 (Yusuke Murata)

Es probable que el capítulo 140 de One Punch Man muestre algunos poderes más de Blast. La interacción entre Saitama y el héroe número uno fue muy divertida y los fanáticos esperan verlos trabajar juntos en el futuro (o en una batalla de entrenamiento) con más frecuencia.

Los spoilers saldrán unos días antes del lanzamiento del manga, en forma de escaneos sin procesar o digitales. Hay tantos paralelismos entre Saitama y Blast, ya que este último ni siquiera recuerda a Tatsumaki a quien ayudó hace unos años y simplemente maneja cualquier amenaza con facilidad.

Es probable que el capítulo 140 de One Punch Man se lance el martes 9 de febrero. Puedes leerlo en los sitios web oficiales de VIZ, Manga Plus y Shonen Jump. Pero se le sugiere que espere el lanzamiento oficial de la versión en inglés del capítulo inminente. Te recordamos que el mangaka Yusuke Murata lanza una vista previa en sus redes sociales.

