One Punch Man: El capítulo 137 tendrá a HÉROES y MONSTRUOS luchando

El lanzamiento del capítulo 136 de One Punch Man podría haber emocionado mucho a los fanáticos, pero la larga pausa de un mes es más dolorosa. Aquí discutiremos aquí lo que los fanáticos pueden ver en OPM 137. ¡Advertencia de spoilers!

Nadie tiene ninguna actualización oficial sobre el calendario del capítulo 137 de One Punch Man. El estilo de trabajo de Yusuke Murata es diferente al de otros escritores de manga japoneses, por lo que es difícil decir cuándo se lanzará el próximo capítulo de la serie.

Algunas fuentes afirman que Murata ha estado ocupado redibujando el manga. Los spoilers del capítulo 137 de One Punch Man pueden estar disponibles en cualquier momento, ya que el mangaka solo publica los escaneos de manga gratis en Imgur para obtener comentarios antes del lanzamiento oficial.

Previamente en One Punch Man 136

Saitama no está en acción en el capítulo 136, pero los otros héroes y monstruos continúan chocando. La presencia de Saitama es dudosa ya que Caped Baldy ha estado desaparecido durante mucho tiempo. Los spoilers de OPM 137 saldrán de 5 a 6 días antes de su lanzamiento original.

Sin embargo, los fanáticos pueden ver una conversación entre Amai Mask y Alloy en el capítulo inminente, ya que el número anterior mostraba muchos desarrollos para todos los personajes. Los héroes planean usar la táctica de viaje de Tank Top Master para obtener algo de elevación.

Así lucen los dibujos de Yusuke Murata

Se espera que esto sea representado en el capítulo 137 de la serie Shonen. Driveknight parece estar conduciendo por la torre, así que tal vez la gran pelea se esté abriendo camino hacia la superficie. Es probable que el lo nuevo del manga revele más sobre Blast o Saitama regresando a la superficie.

El protagonista y “héroe por diversión” está actualmente atrapado bajo los escombros, lo que es solo una excusa para asegurarse de no derrotar a los villanos de un solo golpe. Se espera que el capítulo 137 de One Punch Man salga el domingo 3 de enero de 2020.

Puede leer el manga de One Punch Man en los sitios web y plataformas oficiales de VIZ Media, Manga Plus y Shonen Jump. Pero te sugerimos que esperes el lanzamiento oficial. Estén atentos a La Verdad Noticias para obtener todas las actualizaciones, como la tercera temporada de anime.

