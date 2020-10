One Punch Man: ¿Dónde y cuándo puedo leer gratis el capítulo 135?

Los escaneos de traducción al inglés del capítulo 135 de One Punch Man finalmente están disponibles y los fanáticos pueden leer el capítulo completo del manga en línea. Si bien los últimos capítulos del manga de One Punch Man no se lanzan oficialmente según lo programado, hay otras formas de leer el manga del Capítulo 135 de OPM de forma gratuita.

Yusuke Murata se asegura de que los lectores puedan tenerlo gratis al publicarlo en Imgur y otros sitios de alojamiento de imágenes gratuitas. Así es como puedes leer One Punch Man Capítulo 135 manga en inglés en línea. Aquí te traemos más detalles sobre el resumen lleno de spoilers del manga.

¿Dónde puedo leer el nuevo capítulo de One Punch Man?

One Punch Man capítulo 135 se puede leer fácilmente en línea en inglés desde los enlaces de Imgur proporcionados en las diversas plataformas de redes sociales y foros de la serie manga. No es necesario leer el manga One Punch Man de sitios web incompletos o ilegales, ya que puede dañar su dispositivo o estarán llenos de anuncios.

El enlace para el capítulo 135 de One Punch Man se tomó de la comunidad de Reddit de One Punch Man y los fanáticos ya están discutiendo los spoilers del manga.

El capítulo 135 de One Punch Man ya se encuentra traducido en inglés

Spoilers capítulo 135 de One Punch Man

Tornado está luchando contra el jefe de la Asociación de Monstruos después de que la torre que emergió del suelo se derrumbó. Tornado dice que es un regalo del cielo y toma prestada un poco de energía.

Blast se burla a lo largo del capítulo del manga One Punch Man 135 y los fanáticos esperan que el personaje sea revelado en el próximo capítulo con seguridad.

Amai Mask está haciendo todo lo posible para luchar contra Tornado y los otros Monstruos, pero está teniendo dificultades contra esos gigantes. Hay algunos monstruos astutos que intentan matar a todos por detrás una vez que termina la pelea.

Spoiler chapter 135 of one punch man.



Sans prevenir, le design de...

(zoomez sur son torse) pic.twitter.com/EBKSYfj4i7 — Charles (@Charles_Coco95) October 1, 2020

Mask está teniendo una discusión con los monstruos feos sobre su apariencia, pero siguen diciendo que eres feo por dentro y esto es lo que importa al final.

TE PUEDE INTERESAR: One Punch Man: ¡Este héroe del anime generó controversia por RACISMO!

Blast llega al final del Capítulo 135 de One Punch Man y consuela a Mask sobre sus inseguridades, después de lo cual Mask se levanta y habla sobre el autocontrol.