One Punch Man: ¿De qué trata el capítulo 136 y dónde puedo leerlo?

One Punch Man capítulo 136: Spoilers y dónde leerlo gratis

El capítulo 136 de One Punch Man saldrá el próximo mes y los fanáticos esperan ansiosos la revelación de Blast. El héroe profesional de rango 1 de Clase S de la Asociación de Héroes hasta ahora solo ha sido objeto de burlas en la serie de manga. Además todos quieren ver la pelea de Saitama contra Blast en el capítulo 136 de One Punch Man.

Amai Mask fue consolado por Blast cuando estaba deprimido por su fealdad interior y quería matar a todos los héroes. Es posible que Saitama haga una entrada en la pelea principal ya que el calvo con capa siempre hace una entrada tardía.

Aquí hay más detalles sobre la fecha de lanzamiento del Capítulo 136 de One Punch Man, spoilers, escaneos sin procesar y cómo leer en línea la serie de manga.

El capítulo 136 del manga One Punch Man llegará muy pronto

One Punch Man Capítulo 136: Spoilers

Los spoilers del Capítulo 136 del manga One Punch Man saldrán pronto en forma de escaneos de manga sin procesar que llegarán a Internet. Saitama está actualmente atrapado bajo tierra en una pelea con Manako y Flashy Flash que se ha extendido durante demasiado tiempo.

Tatsumaki está gravemente herida, Genos también ha perdido la mayoría de sus poderes y con Blast llegando para ayudar a Amai Mask, las cosas se saldrán de control para los héroes pronto.

Saitama aparecerá en el capítulo 136 de One Punch Man

Saitama escapará pronto y hará una entrada épica en el Capítulo 136 de OPM y salvará a sus amigos de los monstruos y héroes malvados. La próxima historia del manga también revelará más detalles sobre los poderes de Blast y lo que lo hace tan especial. Los fanáticos esperan ver a Saitama pelear contra Blast en el Capítulo 136 de One Punch Man y algunas escenas de acción geniales.

One Punch Man Capítulo 136: Fecha de lanzamiento

La fecha de lanzamiento del Capítulo 136 de One Punch Man podría establecerse alrededor del domingo 1 de noviembre según algunos de los informes. Si bien las fuentes oficiales no han mencionado cuándo saldrá el próximo número de manga, la fecha de lanzamiento del capítulo 135 de One Punch Man insinúa que aparecen nuevos números el primer domingo de cada mes.

Los escaneos sin procesar del manga se filtrarán en línea 2-3 días antes en Internet y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers del capítulo del manga One Punch Man 136 en Reddit y otras plataformas de redes sociales.

Aunque, sería mejor esperar el lanzamiento oficial de la versión en inglés del capítulo 136 de One Punch Man. Los capítulos de manga de One Punch se pueden leer de forma gratuita en los medios VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Mangaplus, y esto también ayudaría a los creadores de manga.