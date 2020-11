One Punch Man: Dark Saitama es el único rival digno del héroe por diversión

Como sabemos en One Punch Man, Saitama es realmente demasiado fuerte, casi no tiene oponente. Hasta ahora, no hay rival que pueda obligarlo a desatar toda su fuerza. Todos los enemigos del héroe por diversión fueron derrotados con golpes simples y suaves. Solo dos veces tuvo que dar el golpe serio que ya conocemos en el anime, uno para derribar a Lord Boros y el otro para derrotar al Ciempiés Anciano.

Después de muchas veces, los fanáticos esperaron y se decepcionaron nuevamente porque los rivales de Saitama como Orochi, Black Sperm y Garou (que aparecen en la temporada 2 y futura tercera temporada de anime) resultaron ser demasiado débiles.

Por eso nació un trabajo fanmade de One Punch Man, una versión donde Saitama no es el más fuerte, sino que otro igualmente poderoso puede convertirse en el rival del calvo. Este es nada menos que Dark Saitama y La Verdad Noticias te comparte todo sobre este personaje.

Foto: Madhouse

Dark Saitama vs Saitama de One Puch Man

Hablando de Dark Saitama, es una versión del mismo Saitama de otra dimensión. En ese lugar, al igual que la Tierra, su contraparte también era increíblemente poderoso, e ilimitadamente fuerte. ¿Qué pasaría si el maestro de Genos se pasa al lado de los villanos? Bueno, esto es algo que le pasó al otro Saitama.

Dark Saitama aburrido y decepcionado ya no está interesado en ser un héroe. Se vuelve para buscar venganza con destrucción, caos y desesperación en los demás. Se vuelve despiadado y malvado, desechando su naturaleza honesta.

Como nada podía satisfacer al ex héroe, ya que tenía la esperanza de encontrar un oponente lo suficientemente fuerte para luchar y derrotarlo, Dark Saitama se fue a otras dimensiones. Entonces, un día, vino a la tierra y allí conoció a su mayor rival.

Apareciendo en una niebla, Dark Saitama y Saitama se enfrentaron por primera vez. Sorprendido por el hombre frente a sus ojos cuya apariencia se parecía a él, excepto por sus fríos ojos rojos y una peligrosa sonrisa, Saitama preguntó: “¿Quién eres tú?”

Sin responder esa pregunta, Dark Saitama inmediatamente luchó contra Saitama con una velocidad tan aterradora que apenas pudo levantar la mano para recibir su golpe. Aun así, Saitama recibió un disparo y resultó herido hasta el punto de sangrar.

Por primera vez en su vida, alguien podría lastimar a Saitama. Dark Saitama estaba decepcionado por su versión de la Tierra, estaba desconcertado por el hecho de que ambos tenían la misma fuerza pero “el original” no podía luchar contra él.

Saitama ahora está de pie, sintiéndose realmente enojado, usando el 100% de seriedad para luchar contra Dark Saitama. Parece que el protagonista del anime no puede hacer nada con su versión malvada, en este momento aparece Genos, distrayendo a Dark Saitama.

En este momento, Saitama cargó contra el ataque, desatando un poderoso golpe, pero Dark Saitama logró bloquearlo sin moverse. Una vez más, el malvado se sintió frustrado por la versión de la Tierra, lanzó un puñetazo que hizo que Saitama hundiera su rostro en el suelo y golpeara su cabeza.

Dark Saitama quiere que el Cyborg Demoníaco se convierta en su discípulo, con él, Genos puede volverse más fuerte que su antiguo maestro. Pero el joven rubio se negó de inmediato, ya que sólo aceptó tener un maestro que es el Saitama de la Tierra.

Esto molestó a Dark Saitama, sintiendo la otra versión de su picazón en los ojos. Levantó el pie, preparándose para que Saitama pateara, cuando Genos desató un golpe que rompió el suelo, liberando a su maestro. El héroe calvo ataca a su versión malvada, pero una vez que su intento falla, solo rasga la capa de Dark Saitama.

Solo una pequeña vacilación hizo que Dark Saitama pagara un alto precio, Saitama inmediatamente lanzó un puñetazo con 12 éxitos en medio de la versión Dark Saitama del cofre, acabando con su vida. La batalla termina con la victoria de la versión original creada por ONE. ¡Saitama y Genos se abrazaron felizmente por la victoria!

En esencia, a través del trabajo y la guerra entre Saitama y Dark Saitama es el mensaje que el autor quiere enviar a los lectores a One Punch Man. En un mundo donde tu fuerza te hace sentir solo, serás despiadado y te perderás.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Saitama con la ayuda de su alumno que ganó contra el mismo Dark Saitama, su versión malvada. Sin Genos, Saitama habría perdido, más bien, sin el cuidado de las personas que nos rodean y los esfuerzos de cada uno, perderíamos para nosotros mismos. One Punch Man podrá ser un anime satírico, pero sí nos deja varias enseñanzas.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!