One Punch Man: Curiosidades del anime para convertirte en un fan experto

One Punch Man es el anime y manga creado por ONE e ilustrado por Yusuke Murata, que sin duda alguna llegó para quedarse dentro de los favoritos por los fans. Aunque aún no hay señales de una temporada 3 producida por Madhouse o JC Staff, si te preparamos varios datos curiosos para que presumas en redes sociales.

¿Creador de One Punch Man fan de Goku?

Según información de El Templo del Guerrero, el ilustrador del manga Yusuke Murata, se considera un fanático de Dragon Ball (por Akira Toriyama) y parte de su estilo dinámico en los diseños de personajes ha sido inspirado por el protagonista Goku. ¿Quién no sería fan de este saiyajin?

Yusuke Murata ha hablado de comparar la personalidad de Saitama con la de Goku de niño; según por su gran poder y desinterés de lo que sucede a su alrededor. Si tomamos en cuenta ambos personajes, no podemos pasar por alto que la evolución de Saitama podría ser similar a la del Guerrero Z.

Portada del manga One Punch Man por Yusuke Murata

Un cambio en el diseño de Saitama

El siguiente dato no tiene explicación, al menos por parte de los creadores de One Punch Man y se trata de un cambio de color para la capa de Saitama. Este accesorio de héroe profesional (que no muchos aman por lo visto en Los Increíbles de Disney), pasó de ser rojo al color blanco y nunca se reveló la razón.

¿De donde se originó el nombre de Saitama?

Aunque podríamos esperar una gran explicación por parte de ONE, todo indica que una falta de inspiración para nombrar a su protagonista, lo llevó a darle el nombre de Saitama; el nombre de la ciudad japonesa donde vivía. Con el paso del tiempo este personaje se convirtió en un ícono japonés y esta ciudad recibió mucha promoción. ¿Sabiás que el manga de One Punch Man es considerado de los mejores de la década?