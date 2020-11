One Punch Man: ¿Cuándo terminará el capítulo 136 Yusuke Murata?

La fecha de lanzamiento del capítulo 136 de One Punch Man ya debió haber sido confirmada, ya que hemos pasado el 1 de noviembre. Los fanáticos ahora no tienen idea de cuándo se lanzará el último capítulo de manga, debido a que Yusuke Murata no sigue ningún horario fijo y suele sorprender de forma irregular.

Hay intervalos de meses entre los capítulos y, a veces, se publican 2 nuevos capítulos en 15 días. Es por eso que nadie puede predecir la fecha de lanzamiento exacta del capítulo 136 de One Punch Man y todo lo que podemos hacer es esperar.

Los fanáticos pueden predecir la historia del manga y una batalla entre Blast y Saitama, pero la fecha de lanzamiento de One Punch Man 136 sigue siendo un misterio. Aquí están las mejores especulaciones sobre la fecha de estreno y cuándo completará Yusuke Murata la edición del manga.

Foto: Shueisha

¿Cuándo se estrena One Punch Man 136?

Los fanáticos pueden esperar el próximo domingo 8 de noviembre o el próximo domingo 15 de noviembre. Pero, de nuevo, nada es seguro y el próximo capítulo de One Punch Man se puede dejar al azar sin ningún anuncio. Hay algunos fans que predicen el lanzamiento para el viernes 13 de noviembre (debido a la broma del viernes 13).

Aunque, si seguimos los patrones anteriores, Yusuke Murata siempre comparte en Twitter cuando el manuscrito del manga está completo y, por lo tanto, los detalles del lanzamiento también serán compartidos por el mangaka en sus redes sociales.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Hay teorías de que Saitama tendrá que enfrentarse a Blast en el capítulo 136 de One Punch Man, pero no hay forma de que la pelea inicie tan temprano. El manga de Murata podría centrarse en la historia de fondo de Blast y revelar más de sus poderes. La Verdad Noticias te compartirá más información en el futuro.