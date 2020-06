One Punch Man: ¿Cuál podría ser la trama para la tercera temporada?/Foto: Bit Me

One Punch Man es una de las serie anime más esperadas por los fans. Aunque no se ha anunciado formalmente una fecha de estreno, pero con la popularidad del anime, es solo cuestión de tiempo. No hay avances, pero la cuenta oficial de Twitter de Punch Man ha publicado un tweet que, si se traduce, se dice que ya terminó un éxito.

La gente espera que los empleados de JC continúen usando la producción de anime. Se especula que la temporada 3 se lanzará entre el otoño de 2020 y 2021. Sin embargo, podemos esperar que caiga el 2021.

La Asociación de Héroes y Monster 45 tendrá 3 jugadores cara a cara para la temporada 3, ya que la epidemia de coronavirus ha obligado a realizar algunos cambios.

La trama de One Punch Man 3

Sin embargo, Annex ha comenzado inequívocamente a revelar debajo de esta pandilla de ladrones tontos. Administrar la Asociación de Héroes atacando a sus astutos socios, en su mayor parte, utilizando el arreglo de manga como punto de perspectiva, será la fuente de la temporada 3 de One-Punch Man, con todas las leyendas importantes de la Clase S en su manicomio. Invadido y huido. En una batalla cara a cara.

Además de la tercera temporada del anime, también próximamente podremos ver la película live-action de Saitama, algo que sin duda tiene con muchas expectativas a los fans/Foto: IGN Latinoamerica

Esto debería significar que la Temporada 3 es un problema lleno de actividades con muchas escenas de batalla épicas; Independientemente, el tiempo de pantalla está programado para proceder en ausencia de Saitama, y Janos también puede desaparecer en gran medida en el próximo período de One Punch Man.

Afortunadamente, Saitama también está involucrado en la búsqueda, pero sutilmente, y los fanáticos pueden, por lo tanto, esperar un cierto nivel de descuido. Como parte de las bestias que terminan siendo pozos de sátiras ricas, las peleas se unen con más contenido "cortado a la vida" que ve a Saitama irritable, quien, incluso desarrollando un amigo, se convierte en su condominio.