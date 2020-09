One Punch Man: Cosplay luce el lado más genial de Tatsumaki (FOTO)

Tatsumaki es una de las heroínas más geniales de One Punch Man en general, y ahora uno artista de cosplay se ha asegurado de mostrar su lado más sereno. Aunque Saitama la había ridiculizado en su primer encuentro (y por lo tanto reveló un lado diferente de la heroína casi de inmediato), ella sigue siendo uno de los héroes más fuertes.

El Terrible Tornado todavía no ha probado su fuerza contra Saitama en la versión del manga o anime de la serie webcomic original creada por ONE, pero ella aún no ha decepcionado a los fanáticos con su fuerza. Esto es especialmente cierto en la ejecución actual del manga.

Tatsumaki ha estado mostrando profundidades aún más sorprendentes de poder y emoción que aún no hemos visto del héroe en las primeras dos temporadas de anime. Ella a menudo luce relajada o discreta, en contraste a lo mucho más fuerte que es en general.

Así luce el cosplay de Tatsumaki

Es una heroína Clase-S y se podría decir que conserva el rango número 2 (por debajo de Blast). El artista “reaver_cosplay” (de quien puedes encontrar más trabajo en Instagram) seguramente compartió el lado más genial de Tatsumaki con su cosplay del Terrible Tornado.

Aquí se pudo apreciar una toma de Tatsumaki bastante seria, pero mirando fríamente hacia el horizonte. La cosplayer consigue una estética muy elegante y sensual con su maquillaje y vestuarios.

Tatsumaki vs Psykos (Manga 133)

Ella es solo uno de los muchos héroes que hemos visto en One Punch Man y aunque el anime aún no muestra signos de continuar con una nueva temporada de episodios, al menos el manga ilustrado de Yusuke Murata sigue adaptando el original de ONE. webcomic de una manera nueva y elegante.

Esto incluye nuevas y geniales tomas de Tatsumaki, Genos, Saitama y los otros héroes de One Punch Man, pero todavía hay esperanzas de que el anime pueda regresar algún día para darle un nuevo giro a la franquicia una vez más.