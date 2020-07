One Punch Man: Conoce a TATSUMAKIT la heroína Clase-S

Ella es una de las heroínas más fuertes, superando fácilmente a los otros héroes de Clase-S

Mejor conocida como Terrible Tornado o Tornado del Terror, es una Esper increíblemente poderosa que puede manipular libremente la materia con su mente. Como la heroína más fuerte que cumple regularmente con sus deberes, es la carta de triunfo de La Asociación de Héroes.

TATSUMAKI

Tiene una hermana menor, Blizzard, que es la heroína de Clase-B de más alto rango. En general, es abrasiva y condescendiente con todas las personas con las que habla, particularmente con héroes de menor rango como Saitama. Se sabe que Tatsumaki es extremadamente infantil tanto en apariencia como en actitud, lo que hace que a otros héroes no les guste o la ignoran por completo.

En el anime, Tatsumaki saca un meteorito del espacio para aplastar al Rey Antiguo. Sin embargo, ella nunca hizo esto en el manga. Al parecer, ONE le dijo al equipo de animación que quería que ella arrojara una roca gigante sobre él, pero confundieron esto y la obligaron a soltar un meteorito.

Tatsumaki se parecía a un niño pequeño y rechoncho con un extraño vestido negro en el cómic web original. El trabajo de Yusuke Murata en el manga la transformó en una mujer hada delgada pero con curvas.

Se dijo que en su mejor momento, podría vencer a Black Sperm, con Sweet Mask señalando que incluso si todos los demás héroes de la Clase-S lucharan contra Black Sperm a la vez, aún sería una pelea difícil, lo que implica que tiene más poder que todos los héroes de Clase-S combinados. De todos modos, ella sigue siendo solo la segunda heroína clasificada, a pesar de que Blast nunca se ve o rara vez está activo, y obviamente nada en comparación con Saitama.

Ella tiene algunos elementos de esto, enojándose bastante por ser ignorada por Saitama y Genos. Puede ser mala para mostrarlo, gracias a un pasado bastante oscuro, pero realmente ama a su hermana y hará cualquier cosa para ayudarla a ascender en las filas de La Asociación de Héroes.

Parece un niña y ocupa el lugar número 2 para toda La Asociación de Héroes.

Las personas que asumen que es una niña en función de su apariencia y comportamiento, o se refieren a ella con términos despectivos para los jóvenes, como "mocosa" o "señorita". Golpeó a Genos tan fuerte y rápido después de que él la llamó mocosa que él se corrigió automáticamente cuando estaba a punto de llamarla mocosa nuevamente, a pesar de que ella no estaba cerca de él.

Puede parecer adorable, pero es una de las psíquicas más poderosas del mundo. Ella no está clasificada como la segunda heroína más fuerte del mundo por nada.

NUNCA deberías meterte con su hermana Blizzard. Cuando Garou dijo que mató a Blizzard, digamos que se enojó mucho. Sin embargo, su protección de Blizzard desde que ella contribuyó poco y potencialmente causó los problemas de su hermana.

Como se muestra en el capítulo de bonificación "Tornado's Day Off". Cuando tiene un día libre para luchar contra monstruos poderosos, se aburre rápidamente y en realidad comienza a buscar monstruos para matar. Resulta que le gusta hacerlo mucho más de lo que parece, ya que casi se vuelve loca cuando sigue encontrando monstruos ya asesinados por Saitama hasta que finalmente logra clavar un monstruo de alevines para saciar su aburrimiento.

Esta es básicamente la razón por la que es Heroína Clase-S Rango 2: NACIÓ con el nivel de poder que tiene.

Su personalidad es directamente desagradable.

En el sexto OVA, reconoce que es un poco liviana y sabe cuándo ha tenido suficiente, pero termina bebiendo más de lo que debería después de que Saitama la confunde con ser menor de edad. Esto da como resultado que apuñale a Zombieman.

Lo que ella es para Blizzard. Cuando está claro que Blizzard es superada por ella, Tornado decide que va a obligar a Blizzard a retirarse y que tomará las decisiones por las dos. Afortunadamente, Blizzard la hace ceder ... solo para que Tornado diga que va a dejar a sus subordinados de forma permanente ya que cree que debilitan a Blizzard.

A Tornado le gusta PENSAR que es esto, claramente tenía que serlo si Blizzard jugara con ella todo el tiempo, ¿verdad? Mal, fue porque los niños en su vecindario estaban tan aterrorizados por Tornado que llevó a Blizzard a aislarse de todos. De hecho, su naturaleza protectora sobre su hermana llevó a Blizzard a resentirse de ella.

Cabello y ojos verdes

Revelada por haber sido quitada de su familia cuando era niña por científicos interesados en estudiar y fortalecer sus poderes. La mantenían encerrada cuando no los usaba y rogaba por su hermana pequeña. Es bastante obvio que es la razón por la que cree que solo se necesita a sí misma y por qué está tan obsesionada en tratar de aislar a Blizzard de sus subordinados. También es la razón por la que es tan inmadura; ella nunca tuvo la oportunidad de interactuar con las personas y crecer de manera saludable.

Cómo derrota fácilmente al antiguo Rey Lagarto

Cuando él le dijo que nada menos que un meteorito podría matarlo, ella responde arrastrando un meteorito desde el espacio y golpeándolo contra él. Todo lo que queda del antiguo Rey Lagarto es un esqueleto fundido en el fondo de un cráter gigante.

Tornado no sabe cómo detenerse y tampoco quiere. Sus ataques contra monstruos y cualquier cosa que se enfrente a ella son de proporciones inmensas y causan daños colaterales que no le importan. Ella ignora las advertencias de sus colegas y personal de La Asociación de Héroes. Ha llegado al punto en el que Tornado simplemente ha estado haciendo lo que quiere, como perseguir venganzas personales, y La Asociación de Héroes está considerando seriamente expulsar a Tornado y etiquetarla como una amenaza que debe eliminarse.

Ella tiene una mala costumbre de hacerle esto a cualquiera que la moleste. Se vuelve doblemente malo si se trata de Blizzard.

En el anime, aparece temprano donde se molesta con el administrador de La Asociación de Héroes con el rastrojo por no enviarla a hacer la investigación de Z-City en lugar de Golden Ball y Spring Moustache. También recibe un momento de "Te lo dije" cuando se entera de que la investigación salió mal debido al monstruo de algas.

En el anime, inmediatamente después de desplegarse para lidiar con lo que mejor se puede describir como una imitación de Godzilla que habla, Tornado recibe una llamada de sus superiores diciéndole que regrese y se pelea con ellos. Cuando el monstruo intenta dar su Motivación, ella le grita que se calle hasta que cuelgue el teléfono. Luego, cuando le dice que nada menos que un meteorito puede matarlo, dice con calma que solo tendrá que conseguir uno de esos, usa sus poderes para sacar uno del espacio con indiferencia y literalmente licua al monstruo con él. En pocas palabras, Tornado: genial y serena en un momento, gritando a alguien como una niña malcriada de la mitad de su edad al siguiente, y tan ridículamente poderosa que siempre puede salirse con la suya.

Ella parece ser muy aficionada a este tropo

Blizzard y Tornado llevan el nombre de tormentas de viento.

En el webcomic original, Tornado representaba muy caricaturescamente su forma de "modo de broma" en el manga y el anime es lo que parece todo el tiempo, y el webcomic en general tiene casi cero servicio de fans. No es así en el manga y el anime, que juegan dramáticamente con su atractivo. No solo es convencionalmente más bonita, sino que el anime ofrece numerosas tomas de primer plano de su trasero y piernas, y su capa de Sensual Spandex con la forma en que se aferra a su cuerpo. Hay una buena cantidad de paneles en todo el manga que dejan en claro que no está usando un sostén debajo de su capa, y el anime juega con la idea de que incluso no está usando ropa interior.

Orgullosa, ella es una firme creyente del sistema de clases dentro de la Organización de Héroes y cree que la habilidad debería coincidir como tal. Su orgullo también le hace pensar que es una muy buena hermana para Blizzard, cuando de hecho muchas de sus acciones han dañado su relación.

Con su aura psíquica, ella puede volar. Ella parece que prefiere flotar sobre caminar. Sin mencionar que también puede lanzarse a altas velocidades que forman senderos gruesos en el cielo cada vez que lo hace.

Existe cierta rivalidad con Blizzard, quien cree que está perdiendo su tiempo y talento en la Clase-B y debería deshacerse de esos perdedores y convertirse en el heroína que estaba destinada a ser. Esto debería entenderse como un cumplido, pero estamos hablando de Tornado.

Muchas tomas en los rediseños de Murata y el anime parecen implicar que no usa nada más que su vestido. Sin embargo, en el cómic web original, King afirmó haber visto sus bragas alguna vez, y Murata ha declarado que, de hecho, usa ropa interior.

La única razón por la que no es más antihéroe es porque, a pesar de su forma de actuar, parece que realmente quiere ayudar a las personas y ama a su hermana.

En un minuto ella reprenderá a un héroe por ser inútil, pero en el siguiente te criticará por insultar al mismo héroe, si tienes suerte.

Odia que le recuerden su baja estatura

Se niega a dirigirse a alguien, excepto a su hermana pequeña Blizzard por su nombre propio, solo por sus nombres de héroes en el mejor de los casos y una gran cantidad de insultos en el peor. Esto hace que sea aún más sorprendente cuando le pregunta a Saitama su nombre después de su pelea cuando lo llamó de antemano por muchas, muchas variaciones de "calvo".

A pesar de sus múltiples berrinches y su naturaleza abrasiva, Tornado nunca levanta la mano contra sus compañeros héroes ni usa sus poderes contra ellos incluso cuando se irrita fácilmente. Incluso con una boca tan grande como la de ella, esto muestra que tiene un código fundamental a seguir.

Incluso con los matices egoístas que plantea cada vez que Blizzard entra en consideración, se demuestra que ella quiere que su hermana se eleve por encima de la brecha que se puso ella misma. A pesar de su desprecio, Tornado es más que consciente de lo que Blizzard es capaz de hacer, y quiere que lo persiga en lugar de andar con los pies en el rango B.

Y durante su pelea con Psykos, a pesar de que la batalla se volvió contra ella cuando un Orochi en regeneración ataca y se fusiona con el malvado psíquico, ella nota cuán fácil sería simplemente destruir todo, pero se detiene debido a un niño inocente (que no era incluso el rehén que fueron enviados a salvar) que estaba en peligro si ella lo hacía. Esto muestra que a pesar de su temperamento y su desprecio habitual por la seguridad de otros héroes durante la batalla, ella es consciente de la vida de los inocentes y está comprometida con su protección.

Se enoja cuando la gente la llama mocosa

La razón por la que se unió a La Asociación de Héroes es porque está buscando a Blast, quien le salvó la vida hace 18 años.

Su actitud hacia las personas que la rodean deja mucho que desear. Caso en cuestión, cuando ve a Saitama después de la invasión alienígena, ella va y comienza a gritarle porque él es un héroe de Clase-B (aunque puede haber estado molesta por haber sido ignorada). Cuando Genos se opone, ella usa sus poderes para arrojarlo a una roca, y habría atacado a Saitama si Bang no la hubiera hecho retroceder.

Su actitud hacia su hermana es bastante excesiva ... Pero como Fubuki una vez planeó tomar el control del mundo, Tatsumaki tiene buenas razones para no confiar en ella. Y a pesar de lo abrasiva y antagónica que es, sigue siendo una superheroína quién protegerá a civiles inocentes si están en peligro. Además, al igual que Metal Bat (aunque en un grado mucho menor), ella tiene una debilidad por su hermana pequeña.

Tatsumaki usa su psicoquinesis para flotar y volar aunque las lesiones en la cabeza pueden paralizar sus poderes psíquicos.

Ese vestido suyo flota pero siempre se las arregla para mantenerse a la altura de su cintura y su ombligo también se muestra en su pijama. Sin embargo, esto es solo cuando ella es detallada.

En el manga japonés original, su nombre no está escrito con kanji, lo que implica que Tatsumaki que significa "Tornado" es en realidad su nombre real. Ella termina de agregar "de terror".

Tornado se muestra como el esper más poderoso de la serie. Ella puede manipular objetos muchas veces su tamaño y desde grandes distancias. Una vez llamó a un meteorito desde el espacio y envió una descarga completa de balas enormes de vuelta a la nave alienígena que los disparó.

Es la segunda heroína más poderosa del mundo, sin Saitama, y esencialmente la carta de triunfo de La Asociación de Héroes.

Es una de las superheroínas más bajas de estaura y, sin duda, la que tiene el peor temperamento.

La razón por la que odia la idea de la amistad

Sus padres adoptivos la vendieron a la edad de siete años a científicos que experimentaron con ella y la excluyeron de todo contacto social, solo para abandonarla a su muerte cuando un monstruo arrasó a pesar de sus súplicas de ayuda. Blast la salvó, pero le dijo que nunca esperara que alguien más viniera a salvarla de nuevo si ella estaba en problemas. Su infancia la ha dejado con importantes problemas de abandono que proyecta en Blizzard al asustar a cualquiera que pueda lastimar a su hermana pequeña.

Ella sola puede contra enemigos que pueden dominar al resto de los héroes de la Clase-S.

Ella envió a Genos a volar y lo aplastó contra una pared sin levantar un solo dedo.

Sin ayuda, destruye una nave espacial extraterrestre sin ejercer sus poderes. Por otra parte, Saitama estaba luchando contra Boros por encima de la nave y hubo numerosas ocasiones en que la nave fue golpeada por sus ataques, especialmente cuando Saitama aterrizó después de saltar de la luna.

Invoca un meteorito en un Godzilla Expy en el anime

Rasga todo el cuartel general de La Asociación Monster fuera del subsuelo cuando ella decide ponerse seria.

Parece incapaz de hablar con otra persona sin ser abrasiva y lanzar tantos insultos como sea posible.

A pesar de verse como una adolescente en realidad tiene 28 años. Incluso parece más joven que su hermana menor, Blizzard.

Su telequinesis la hace inmensamente poderosa. Durante la historia de La Asociación de Monstruos, ella levanta toda la sede de La Asociación de Monstruos del suelo.

Tatsumaki puede restringir y reprimir por la fuerza los poderes de otros espers simplemente trayendo su mayor poder psíquico para influir en ellos. Es una Esper inmensamente poderosa capaz de destruir la mayoría de las amenazas sin ayuda.

Ella actúa así ocasionalmente, especialmente cuando quería matar a un Psykos aún vivo. Más tarde se reveló que fue experimentada cuando era niña y se le negó cualquier contacto con su familia o el mundo exterior. Claramente la dejó con un poco de TEPT y subdesarrollada emocionalmente.

A pesar de que tiene el pelo mucho más corto que el estándar, se ajusta perfectamente. Tatsumaki es increíblemente arrogante, malhumorada y mandona, más vieja de lo que parece, una pequeña niña tiránica que ve y trata a todos a su alrededor como basura.

Sus piernas se enfocan mucho a pesar de su pequeño cuerpo. Esto se enfatiza aún más por su vestido, que se corta para revelar la mayor cantidad de pierna posible sin exponer su ropa interior.

Por haber ganado la lotería Super Power contra las principales amenazas, a menudo es la única heroína que tiene alguna utilidad, y no es tímida para recordarles a todos este hecho. Incluso La Asociación de Monstruos respeta su poder, enumerándola como una de las pocas que puede enfrentarse a sus golpes fuertes (que son amenazas de nivel Dragón) y salir victoriosa.

La única mujer entre los héroes de Clase-S. Y hubo un punto en el que ella y su hermana eran los únicos personajes femeninos recurrentes.

Parte de lo que hace que Tatsumaki sea tan peligrosa no es solo su poder físico en bruto, sino también su excelente control sobre él. Fubuki tiene que entrenar sus propias habilidades de esper más débiles hasta un punto aún más fino solo para comparar, y Tatsumaki todavía la supera.

Con sus increíbles poderes psíquicos, está en un nivel completamente diferente en comparación con sus compañeros de Clase-S (salvo tal vez Blast). También es considerada la carta de triunfo de La Asociación de Héroes. Es muy bajita, de mal genio, abrasiva e increíblemente mandona.

El miembro más joven de los héroes de la Clase-S además de Child Emperor, que en realidad tiene 10 años.

Ella es el personaje femenino más poderoso que se muestra en la serie y, aunque todavía no es tan fuerte como Saitama, a menudo es la única entre el grupo que realmente puede esperar derrotar o al menos dañar significativamente al Arc Villano. Incluso entre sus compañeros héroes de la Clase-S, ella es considerada con respeto y miedo, con varios de ellos e incluso miembros de La Asociación de Monstruos que admiten que es la única con la que se puede contar para derrotar constantemente a los enemigos de nivel Dragón.

Odia que Blizzard haya acumulado tantos seguidores que la admiren y está decidida a tener vínculos severos con ellos. Cuando se niega, Tornado decide que hará que todo el Grupo Blizzard se retire por la fuerza. Saitama se disgusta con la actitud de Tornado y la confronta directamente, para sorpresa de Blizzard. Tiene cabello verde.