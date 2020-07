One Punch Man: Conoce a SILVER FANG-BANG el primer héroe de Clase-S

Un hombre amable pero un maestro de dojo severo, Bang es el primer héroe de Clase-S en presenciar el poder de Saitama y se ha convertido en un conocido suyo. Su antiguo discípulo, Garou, destruyó el dojo de Bang y luego se puso a cazar héroes, lo que provocó que Bang persiguiera a Garou para detenerlo de una vez por todas.

El cuarto OVA, enfocándose en sus intentos iniciales de lograr que Saitama se una a su dojo.

Se vuelve más rudo cuando se une con su hermano, Bomb

Sus compañeros héroes de rango S son psíquicos y cyborgs y solo lucha contra monstruos, pero no hay nada que indique que tenga algo más que su habilidad en artes marciales.

Es bastante fuerte gracias a su dominio del estilo Puño de agua corriente, Crushed Rock. En términos de poder físico en bruto, solo está detrás de Blackluster entre los héroes de la Clase-S.

Tiene 81 años y todavía está en el negocio de los héroes, todavía puede patearte el trasero y sigue siendo una de las principales figuras de artes marciales del mundo.

Debajo de esa camisa suya se encuentra un cuerpo que ha visto el desgaste de un superhéroe artista marcial. Sin embargo, su única queja sobre su cuerpo es sobre sus caderas y espalda, debido a la vejez.

Tiene un increíble estilo para luchar un puño de agua corriente, Crushed Rock.

Tiene una rivalidad amistosa con Samurai Atómico

Tiene 81 años, pero siempre bromea con Atomic Samurai de 37 años. Su relación aún no se ha explicado por completo, pero ambos son héroes que llegaron al rango S con habilidad natural y habilidades de combate tradicionales en lugar de superpoderes, y ambos son conocidos por enfrentarse a los alumnos en sus respectivos estilos, por lo que pueden respetarse mutuamente como artistas marciales.

No le gusta ponerse serio debido a su vejez, pero cuando lo haga, ten cuidado. Puede destruir incluso monstruos de nivel Dragón como papel higiénico mojado.

Considerado en tomar a Saitama y Genos como sus discípulos. Ambos declinan. Genos afirma que no necesita técnicas de defensa personal y solo quiere un poder destructivo sin igual. Saitama declina porque simplemente no está interesado y no necesita recurrir a las artes marciales cuando tiene una ventaja estadística abrumadora en todas las áreas.

También es el antiguo maestro de uno de los enemigos más poderosos de la serie, "Hero Hunter" Garou.

One Punch Man: SILVER FANG-BANG

Silver Fang-Bang, uno de los héroes más amables de la serie, es uno de los únicos de la Clase-S que se presentó a la reunión de meteoritos, incluso sabiendo que no podía hacer nada para ayudar. Casi siempre es educado y trata a Saitama con mucho respeto.

Cuando juegas un juego de martillo, piedra, papel o tijera con Saitama. La destreza superior de Bang le permite dominar tanto a Saitama como a Genos. Pero una vez que Saitama se harta y comienza a usar su verdadera fuerza, Bang se aleja de inmediato mientras esquiva el suelo donde estaba sentado.

Bang pasa gran parte de su tiempo no luchando contra monstruos o villanos, sino buscando discípulos para enseñar. Tiene un par de estudiantes en La Asociación de Héroes y un ex alumno que es un villano.

Tiene 81 años, lo que lo convierte en el héroe activo más viejo. Se puede decir que ha estado haciendo el negocio de los héroes ya que la mayoría, si no todos, de los otros héroes nacieron y definitivamente antes de que se fundara La Asociación de Héroes. Cuando lleva lo que parece un golpe fatal de Melzargard a los escombros de la construcción, se aleja con un comentario sobre envejecer demasiado para ser un superhéroe.

"Hero Hunter" Garou fue una vez el mejor discípulo de Bang

Puede que sea uno de los dos mejores artistas marciales, pero sigue siendo un anciano, lo que significa que no puede luchar en serio por mucho tiempo. Además, debido a que es un artista marcial en primer lugar, incluso con sus habilidades y poder físico, es menos efectivo contra monstruos gigantes y obstáculos masivos como los meteoritos.

Al presenciar el poder de Saitama, lo trata como uno de sus iguales.

Después de los eventos con Garou, Bang se culpa a sí mismo por lo que sucedió. Junto con la edad que lo ralentiza, decide retirarse de ser un héroe.

Está absurdamente en forma y musculoso para un hombre de su edad. Tiene un superpoder de Charles Atlas junto con un dominio completo sobre su propio estilo de artes marciales.

Un maestro de Puño de agua, Crushed Rock

Aunque es un estilo ficticio, su filosofía de repeler, parar o usar la fuerza de los ataques de los enemigos contra ellos es bastante estándar en el mundo real de las artes marciales, específicamente en paralelo con el Tai-Chi. Lo que hace que este estilo sea extraordinario es que le permite a un hombre de ochenta no solo mantenerse al día, sino incluso superar y dominar a otros héroes de rango S, monstruos de rango de dragón y alienígenas con aparentemente nada más que entrenamiento y técnica.

Cuando los dos se enfrentan a una gran apuesta de piedra-papel-tijera, la destreza y la coordinación de SilverFang-Bang finalmente le permitieron vencer repetidamente a Saitama a pesar de la velocidad y la fuerza mucho mayores de este último.

Uno de los dos mejores artistas marciales del mundo, junto a su hermano mayor Bomb.