One Punch Man: Conoce a BLAST el héroe Clase-S de más alto rango

El héroe de Clase-S número 1 ... que nunca ha aparecido en la serie

El criterio principal para ser considerado Clase-S es tener el poder suficiente para derrotar a un Monstruo de nivel Demonio por su cuenta (o tener una potencia de fuego comparable a toda una división militar). De hecho, la mayoría de los Héroes de Clase-S originales se destacaron de sus compañeros héroes específicamente por ser capaces de derrotar a los monstruos de nivel Demon sin respaldo

BLAST

One Punch Man: BLAST héroe Clase-S

Es el héroe de Clase-S mejor clasificado, pero aún no se lo ve en la historia. Es una figura misteriosa que nunca está presente en las reuniones de héroes pero que todavía es respetada universalmente por otros en La Asociación de Héroes.

Algunos han dicho que está demasiado ocupado o es demasiado tímido para aparecer frente a la gente.

Sin embargo, a diferencia de Saitama, tiene un trabajo diario (al menos, cuando Tatsumaki aún era joven) y, lo más importante, no es calvo.

Ha sido mencionado por los personajes, pero aún no ha aparecido, fuera de los flashbacks. En el webcomic, aparece en retrospectiva durante la historia de Psychic Sisters, mientras que en el manga, hay una foto de él en la historia de Hero Hunt cuando se muestran los héroes que podrían derrotar a Elder Centipede.

One Punch Man: BLAST héroe Clase-S

El héroe número 1 del mundo. No está claro qué tan fuerte se supone que es, ya que King generalmente se describe como "el hombre más fuerte" debido a que la gente confunde la fuerza de Saitama con la suya.

En la historia Hero Hunt del manga, La Asociación de Monstruos considera que Blast es uno de los cuatro únicos héroes capaces de enfrentar al élder Centipede de frente, junto con King, Metal Knight y Tornado, ya que hirió gravemente al élder Centipede en una pelea anterior dos años antes, pero no pudo capturarlo Sin embargo, la fuerza real de Blast aún no está clara, ya que no hay detalles sobre lo que sucedió en la pelea o lo que le impidió atrapar al Anciano Ciempiés.