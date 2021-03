One Punch Man: ¿Con qué criterios evalúa Amai Mask a otros héroes?

One Punch Man es una de las series más populares de la actualidad. El contenido del manga fue compuesto por ONE e ilustrado mediante trazos completamente diferentes al original de Yusuke Murata. La historia gira en torno al héroe Saitama, con la habilidad de derrotar a los enemigos de un solo golpe.

En la historia, hay muchos personajes héroes diferentes con habilidades y destrezas únicas. En particular, en la Asociación de Héroes, los héroes más talentosos y devotos de la paz mundial se clasificarán en el rango S.

Ser clasificado S es un gran honor que persiguen los héroes. Sin embargo, para tener este honor, tienen que pasar la apreciación rigurosa de un personaje muy especial. Esa persona es el héroe de clase A de primera clase: Amai Mask, también conocida como la Sweet Mask en One Punch Man.

Amai Mask tiene un ideal para héroe clase S

La Verdad Noticias explora los criterios de Amai Mask para seleccionar a los héroes clase S. Recordemos que el personaje hizo lo mismo para evaluar a Genos durante la primera temporada de anime y no consideró a Saitama por desconocer su fuerza.

¿Quién es Amai Mask en One Punch Man?

Apariencia de Amai Mask en la temporada 2

Amai Mask es una persona extremadamente poderosa y es muy superior a otros héroes de clase A. Con su fuerza y reflejos ágiles, este tipo pudo encajar en la Clase S. Pero decidió no promover su rango porque quería garantizar la calidad de entrada para el rango S.

No es solo un héroe, este personaje también es un ídolo famoso con una gran base de fans. Tiene un aspecto perfecto, fuerza extraordinaria y un gran harén de seguidores. Eso es lo que tiene, pero aún así goza de mucho poder para luchar contra villanos.

Criterios para ser héroe clase S, según Amai Mask

Sweet Mask no juzga a los demás en función de sus habilidades o fuerza. Lo que espera es que los héroes alcancen la misma perfección en todos los aspectos que él mismo. Primero, piensa que una de las cosas más importantes para un héroe es la capacidad de comunicarse con el público.

La confianza, el estilo y el discurso de alta confiabilidad son los factores que marcan la diferencia en comparación con la gente común, según Amai. Además, a este chico le gusta mantener su cortesía y elegancia al enfrentarse a monstruos.

El estilo de lucha de este mariscal es lidiar con el enemigo rápidamente mientras mantiene su apariencia escandalosa y atractiva. Se podría decir que fue un marcado contraste con la máxima simplicidad de Saitama.

Al joven ídolo de One Punch Man no le gusta un héroe con una apariencia peculiar o un rufián. Él cree que esas personas socavarán la imagen del héroe ante el ojo público. Entonces, Amai Mask piensa que un héroe digno del asiento de rango S no solo tiene una fuerza sobresaliente, sino que también debe tener una apariencia perfecta.

