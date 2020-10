One Punch Man: Comparan a Saitama con otros calvos famosos del anime

En redes sociales han comparado a Saitama, el famoso personaje de One Punch Man, con otros personajes del anime, dejando ver que no es el único calvo, además hicieron una imagen que lo muestra junto a sus compañeros.

Desde su aterrizaje en Netflix, One Punch Man ha tenido un éxito rotundo, los seguidores de la animación japonesa han dado su visto bueno y lo han seguido con cariño desde sus inicios. Esta historia repleta de acción y aventuras la ha posicionado como una de las mejores del momento. Por ello, es normal que los más aficionados al anime consideren a Saitama como uno de los mejores personajes.

Además, su característica calva es reconocible por todos. Sin embargo, Saitama de One Pucnch Man no es el único calvo famoso, de hecho hay muchísimos personajes sin pelo que son mucho anteriores a él y que ya gozaban de un cierto éxito. Para refrescar la memoria de más de uno, hoy recuperaremos a los 5 mejores calvos del anime.

Muten Roshi – Dragon Ball

Muten Roshi es un personaje calvo igual que saitama de One Punch Man

Si el Maestro Roshi o Muten Roshi no es un icono de la calvicie, nadie lo es. Este loco y divertido personaje de Dragon Ball ha enseñado artes marciales a luchadores como Goku, Gohan o Krillin, y a pesar de su apariencia de viejo débil y enclenque, tiene una de las personalidades más juveniles y joviales del mundo del anime.

Sus numerosos atuendos, ya icónicos, nos presentan a un hombre mayor de unos 300 años al que le gusta la ropa un poco hortera de estilo hawaiano, sin olvidar el caparazón de tortuga que lleva a cuestas, su gran báculo y sus inseparables gafas de sol.

Lo que sí que no se puede olvidar de este personaje calvo de Dragon Ball es su carácter claramente pervertido y sus sangrados de nariz profusos cada vez que ve algo de piel femenina al aire. Muten Roshi es el pináculo de la comicidad en Dragon Ball, por lo que no podía faltar en esta lista.

Cromwell – Re:Zero

Cromwell es un personaje calvo igual que saitama de One Punch Man

Rom es un hombre colosal que blande una especie de porra enorme y al que le gusta emborracharse en su «tiempo libre», por no mencionar que tiene una enorme calva, acompañada de unas espesas cejas blancas. A pesar de sus pintas un tanto intimidatorias, Rom es un cacho de pan y tiene un carácter amable, ayudando a Felt en las negociaciones que tienen lugar al principio del anime.

Su altura, corpulencia y su estilo encorvado al andar, así como una personalidad de oro que le harían ser nuestro mejor amigo, le han granjeado un bien merecido puesto en nuestra lista de mejores calvos del anime.

Keith Shadis – Ataque a los Titanes

Keith Shadis es un personaje calvo igual que saitama de One Punch Man

Este es otro de los personajes calvos de la lista con una apariencia que intimida, su altura, su pose, su presencia, y su mirada escurecida por grandes ojeras, hacen que tiemblen las piernas al escucharle proferir órdenes. Pero como suele ocurrir, es un hombre mucho mas templado de lo que asemeja con una gran emocionalidad, a pesar de que siempre se ha caracterizado por ser estricto y recto.

Lo hemos incluido en esta lista porque su calva es un síntoma de evolución del personaje, pues su fisonomía actual nada tiene que ver con la de hace unos años, siendo su puesto en el Cuerpo de Exploración el responsable del cambio. Pese a todo, Keith ha seguido siendo el de siempre, lo que es de agradecer, dadas las circunstancias que atraviesa su mundo.

Jura Neekis – Fairy Tail

Jura Nekis es un personaje calvo igual que saitama de One Punch Man

Es miembro de los Diez Magos Santos y se especializa en Magia de tipo Tierra, además de llevar una calva morena y brillante que ya quisieran muchos para sí. Es un personaje realmente poderoso y hábil, pero pese a su sabiduría, ha sabido mantenerse humilde y respetusoso, tratando a todo el mundo con muchísimo respeto.

Lo gracioso de Jura es que, a pesar de ser un hombre completamente humano y sencillo, tiene cierta inseguridad creada por su total falta de pelo, lo que crea situaciones realmente cómicas cuando alguien le hace un comentario al respecto. No obstante, es algo que realmente no le afecta y que no altera sus grandes niveles de intelecto y respero por los demás.

Ikkaku Madarame – Bleach

Ikkaku es un personaje calvo igual que saitama de One Punch Man

Un calvo y entusiasta nato por las batallas, esas son las palabras con las que definiríamos a este personaje de Bleach, que se sitúa bastante arriba en la escala y poder de mandato de esta saga. A pesar de que muchos podrían ver a este hombre como un tío algo creído y flipado, la realidad es que es un personaje muy leal y con los pies en la tierra.

Es cierto que su presencia puede llegar a intimidar un poco, pero las constantes burlas a su calvicie por parte de Yachiru Kusajishi, hacen que podamos ver su lado más cómico y natural, desmontando ese caparazón que, a veces, nos invita a distanciarnos del personaje.

TE PUEDE INTERESAR: One Punch Man: ¡Este héroe del anime generó controversia por RACISMO

Imagen que compara a Saitama con otros personajes

Un usuario de Reddit ha creado un desternillante dibujo donde compara a Saitama con el resto de calvos más famosos del planeta. El resultado es impresionante.