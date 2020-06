One Punch Man: Cauzifer y su SEXY cosplay de Do-S “Princesa Monstruo”

El anime de One Punch Man es uno de los más populares en la actualidad y tras el estreno de la segunda temporada por JC Staff, una fiel fanática decidió inspirarse de la antagonista Do-S para su siguiente trabajo de cosplay. Se trató de la cosplayer alemana Cauzfier y su sesión de fotos te hará pensar que la villana sí existe en el mundo real.

Cosplay de Do-S luce su lado más sexy

Si eres fan de One Punch man, seguro recordarás a esta singular villana Do-S, quien también es conocida como la “Princesa Monstruo”. Pero aún así te comentamos que ella es una kajin de nivel Ogro que pertenece a la Asociación de Monstruos; sí esa misma que le dio varias batallas al Grupo Fubuki y muchos héroes más de la segunda temporada.

Cauzfier tampoco pasó por alto la candente vestimenta de Do-S, misma que solo incluye una atrevida lencería color negro (bikini), botas de tacón y una máscara de gas con detalles filosos. Para el maquillaje utilizó unos impresionantes pupilentes oscuros, el dibujo de un enorme corazón en la frente, una larga peluca amarilla y una rosa negra como adorno.

Mira la foto que publicó la cosplayer

Sobre la “Princesa Monstruo” Do-S

Advertencia de spoilers. Este personaje con características femeninas, tiene el poder de controlar la mente; lo que la hizo peligrosa casi al final del anime dirigido por Chikashi Kubota. Ciertamente, la animación sí le hizo justicia al diseño original de Yusuke Murata visto en el manga; mismo que es escrito por ONE.

Aunque Do-S no es un personaje muy relevante en la historia de One Punch Man, sí es de las favoritas por los fans y por varias razones. No podemos negar que su diseño tiene un obvio doble sentido; mismo que recibe muchos comentarios elevados de tono cuando se le realiza un homenaje de cosplay.

One Punch Man: Cauzifer y su SEXY cosplay de Do-S “Princesa Monstruo”

Te puede interesar: Anime: One Punch-Man ya está disponible con sus 2 temporadas de manera legal

La habilidades de la “Princesa Monstruo” están conectadas a su látigo, pues si este llega a tocar a un oponente, le proporciona un completo control físico. De ahí su apodo de mujer dominante, pero que al mismo tiempo opta una postura sumisa contra algún rival con mayor fuerza que ella; el ejemplo más claro fue su corta batalla con Tatsumaki.