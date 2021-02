One Punch Man: Capítulo 140 ¿Saitama está de vuelta a la acción?

El capítulo anterior de One Punch Man es realmente interesante con mucho contenido informativo. Estamos aquí para ver el debut de Blast en el tiempo presente. Pero, lo genial es estar de pie frente a Saitama, que dice ser el héroe número uno.

Sin embargo, no está claro si Blast es inferior o superior a Saitama. ¡Advertencia de spoilers importantes! En este artículo, La Verdad Noticias explora todo sobre el capítulo 140 de OMP, el cual es creado por ONE e ilustrado por Yusuke Murata.

Saitama finalmente se muestra después de mucho tiempo. Ahora, Blast los envió a la superficie para que puedan reagruparse con otros. Pero, ¿qué sigue? ¿Hay más monstruos para hacer frente a una nueva amenaza que podría necesitar la ayuda de Saitama? Demos inicio con One Punch Man, capítulo 140 del manga.

One Punch Man: Capítulo 140 ¡Spoilers!

Foto: Shueisha (One Punch Man)

El anime de One Punch Man es realmente misterioso cuando se trata de fechas de lanzamiento y su serie de manga es muy impredecible. Además, nunca se revelarán ni siquiera en el capítulo anterior. El mangaka Yusuke Murata podría estar ocupado, por lo que no puede confirmar una fecha de lanzamiento.

A partir de ahora, no hay información exacta sobre el próximo capítulo 140; solo algunas teorías y predicciones. Cada vez, Murata confirmará la fecha de lanzamiento antes de lanzar el último capítulo de One Punch Man. Pero esta vez no estamos seguros de lo que pasó. De todos modos, te recomendamos estar atento a las últimas actualizaciones.

Las predicciones sugieren que CADRES (Asociación de Monstruos) llegará para presionar a los héroes. Esto podría ser lo mejor que sucedió, ya que le daría a Saitama una razón para luchar en serio. Sabemos que está en la superficie, podríamos verlo en los próximos capítulos.

Siempre es mejor leer One Punch Man en Viz Media. Esta es una de las mejores plataformas de lectura de manga en línea, que trae todo el manga que uno quiere. Si bien la mejor parte de este sitio web, es que todos los capítulos son de lectura gratuita.

