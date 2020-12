One Punch Man: Capítulo 137 ¡Fecha de estreno, spoilers, y dónde leer manga!

Fue una larga espera para el capítulo 136 (183) de One Punch Man, ya que tardó más de un mes en aparecer. El mangaka Yusuke Murata siempre está ocupado en re-dibujos y el calendario del manga es tan complicado que un nuevo capítulo de OPM puede salir después de una semana o incluso podría llevar meses.

Todos esperan que el capítulo 137 de One Punch Man no se retrase tanto y salga antes de que termine este año. Saitama aún no está en acción, pero los otros héroes y monstruos continúan chocando. Aquí hay más detalles sobre la fecha de lanzamiento de OPM 137, spoilers, escaneos sin procesar y cómo leer en línea la serie de manga.

One Punch Man 137: Spoilers y predicciones

Los spoilers del capítulo 137 de One Punch Man pueden aparecer en cualquier momento, ya que Yusuke Murata solo publica los escaneos del manga de forma gratuita en Imgur para obtener comentarios antes del lanzamiento oficial.

Blast fue visto al final del capítulo 135 de One Punch Man, pero nuevamente el misterioso héroe desapareció y los fanáticos se preguntan por qué no se lo vuelve a ver. Amai Mask y Alloy continuarán su conversación en el siguiente capítulo, ya que el número anterior mostró mucho desarrollo para todos los personajes.

Los héroes planean usar la táctica de viaje de Tank Top Master para obtener algo de elevación. Driveknight parece estar bajando por la torre, así que tal vez la gran pelea se esté abriendo camino hacia la superficie. Todavía no está seguro si Saitama aparecerá en el capítulo 137 de One Punch Man.

La fecha de lanzamiento del capítulo 137 podría establecerse alrededor del domingo 3 de enero de 2021 según algunos de los informes. Los escaneos sin procesar del manga se filtrarán en línea 2-3 días antes en Internet y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers en Reddit y otras plataformas de redes sociales.

¿Cuándo veremos a Saitama de regreso en el manga?

Aunque, sería mejor esperar el lanzamiento oficial de One Punch Man 137. La Verdad Noticias te recuerda que los capítulos de manga se pueden leer de forma gratuita en los medios de VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus.

