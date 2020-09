One Punch Man: Capítulo 135 ¿Cuándo estrena, predicciones y dónde leerlo?

El capítulo 135 de One Punch Man saldrá el próximo mes de octubre y los fanáticos esperan ansiosamente las actualizaciones del manga. Yusuke Murata sorprendió a todo el fandom de Saitama, al publicar la segunda parte del capítulo 134 solo 4 días después de la primera parte.

Debido a lo anterior, hay mucha confusión sobre la próxima fecha de lanzamiento. Hay fanáticos que han tomado el capítulo 134 de OPM, parte 2, como capítulo 135, pero no es el caso. La serie de manga puede tener cualquier número de páginas, pero cada capítulo contiene su propia historia.

One Punch Man 135 ¡SPOILERS!

Tatsumaki vs Psykos

Psykos se ha convertido en un avión de combate y Tatsumaki tendrá que luchar contra el monstruo en su nueva forma. Aquí hay más detalles sobre los spoilers del capítulo 135 de One Punch Man, las fugas de escaneos sin procesar, la fecha de lanzamiento y cómo leer en línea la serie de manga.

Predicciones y teorías del manga

¿Crees que Genos tenga otro ataque más poderoso?

Los spoilers saldrán pronto en forma de escaneos de manga sin procesar, que llegarán a Internet. La batalla de Tatsumaki vs Psykos continuará, pero con un giro diferente. Psykorochi se ha transformado en un avión de combate sin la ayuda de Drive Knight usando su código biológico.

One Punch Man 135 mostrará que Tatsumaki sufre un gran daño y uno de sus brazos le causará una conmoción cerebral. Genos ya ha usado su ataque de poder de 10 segundos y no podrá regresar por algún tiempo. Es posible que Saitama tenga que llegar a la escena y así los salve a todos.

One Punch Man 135: Fecha de estreno

La fecha de lanzamiento del capítulo 135 podría establecerse alrededor del domingo 4 de octubre, según algunos de los informes. Los escaneos sin procesar del manga se filtrarán en línea 2-3 días antes en Internet y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers en Reddit y otras plataformas de redes sociales.

Lo mejor sería esperar el lanzamiento oficial. Los capítulos de manga de One Punch Man se pueden leer de forma gratuita en los medios de VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus.