One Punch Man: CADRES contraataca en el volúmen 21 del manga

ADVERTENCIA: Lo siguiente contiene spoilers de One Punch Man Volumen 21, de ONE, Yusuke Murata, John Werry y James Gaubatz, ahora disponible en inglés en Viz Media. Recuerda que el manga tarda en publicarse y ciertos acontecimientos aún no han sido adaptados al anime.

Resumen completo: One Punch Man Vol. 21

La Asociación de Héroes fue sacudida hasta su esencia por la revelación de que sus enemigos monstruosos habituales se unieron para formar la Asociación de Monstruos, un grupo de criaturas que varían en tamaño y habilidad. Este grupo de villanos también se conocen como Cadres y normalmente vive debajo de Ciudad-Z.

Poco después de salir a la superficie, los monstruos secuestraron a Waganma, el hijo del rico benefactor de la Asociación de Héroes, haciendo de su rescate una prioridad absoluta. Mientras Saitama se aventura bajo tierra por su cuenta, los Héroes Clase-S dan un paso al frente para recordarles a todos por qué se han ganado el rango más alto de su organización.

Foto: Shueisha

Confiados en sus habilidades mejoradas y la ventaja del campo local, los monstruos tienen a los héroes de frente, con Rhino Wrestler a la cabeza. Él se enfrenta al Samurai Atómico, un héroe Clase-S que permanece completamente estoico frente a su enorme oponente antes de cortarlo sin esfuerzo.

Mientras tanto, el guerrero ninja Flashy Flash se enfrenta a dos ninjas rivales que desde entonces habían consumido hasta células monstruosas para transformarse en guerreros mejorados al servicio de la Asociación de Monstruos.

Viniendo del mismo clan que Speed-o-Sound Sonic, está claro que los tres tienen un historial, pero Flashy Flash los despacha rápidamente antes de que puedan amenazar al resto de la Asociación de Héroes; descartando la facilidad con la que los mata a ambos por falta de entrenamiento de su parte.

Mientras los monstruos y héroes continúan luchando en las alcantarillas, Kid Emperor se aventura más profundamente en la sede de Cadres solo. Usando la gran variedad de artilugios y armamento almacenados en su mochila, el Héroe Clase-S es capaz de atravesar a todos y cada uno de los monstruos que se cruzan en su camino.

El villano Phoenix Man que lideró los ataques coordinados en la superficie y reclutó a Garou en la Asociación de Monstruos también recibió el ataque de Kid Emperor. El hñeroe se encoge de hombros ante el asalto de Phoenix Man, lo mata y rescata a Waganma después de destrozar a sus captores.

Sin embargo, aunque Waganma ha sido liberado de su celda, él y Kid Emperor tienen un largo camino por recorrer antes de llegar a la seguridad del mundo de la superficie y la Asociación de Héroes; ya que se enfrentan a una mayor resistencia de los monstruos.

Foto: One Punch Man - Yusuke Murata

Cuando los dos se escapan a la superficie, se encuentran con el Hombre Fénix que ha resucitado al igual que su homónimo mitológico y es significativamente más poderoso que durante su primer enfrentamiento contra el joven héroe.

Con incluso sus defensas más elaboradas ahora dominadas, Chico Emperador desata su arma definitiva mientras pilota un gigantesco traje mecánico para luchar directamente contra el Phoenix Man mejorado.

One Punch Man Vol. 21 termina con Saitama en ninguna parte, quizas todavía caminando penosamente a través de la oscuridad para llegar a la batalla entre las Asociaciones de Héroes y Monstruos, que probablemente llegará justo en el momento en que más lo necesitan.

Es posible que Saitama no venga solo: un capítulo del epílogo muestra a Charanko y Suiryu recuperándose de sus batallas anteriores y trabajando para volver a estar en forma de lucha en el hospital, con Suiryu impresionando visiblemente a las enfermeras.

Te recomendamos leer: One-Punch Man: Manga Vs Anime (5 cosas que cada uno hace mejor)

Es posible que la Asociación de Monstruos no esté renunciando a Waganma tan fácilmente, pero los héroes todavía tienen más trucos propios que desatar en el manga de One Punch Man. Recuerda que puedes leer el manga en los medios oficiales de Shonen Jump.