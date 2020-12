One Punch Man: ¿Boros podría vencer a Saitama tras más entrenamiento?

En One Punch Man, Lord Boros es el líder de la tripulación Dark Matter, un grupo de invasores alienígenas responsables de la destrucción de la Ciudad A. Al igual que Saitama, Boros se enfrenta a una grave crisis psicológica, y se vuelve tan fuerte que ninguna batalla lo emociona ni le preocupa.

Lord Boros viaja a la Tierra debido a una profecía de que encontrará un oponente digno. Debido a que posee una enorme cantidad de poder, el villano del anime es arrogante, orgulloso y también muy confiado. Debido a su pasión por el combate e incapaz de encontrar un oponente que pueda igualarlo, Boros deambula por el espacio con su tripulación Dark Matter en busca de oponentes dignos.

Al encontrarse con Saitama en la temporada 1 de One Punch Man, Boros explica que devastó A-City debido a la profecía de que encontrará un oponente digno para probar su fuerza. Enfurecido por esto, el protagonista golpea a Boros, regañándolo por destruir A-City por una razón demasiado ridícula.

Foto: Madhouse

Inesperadamente, Boros sobrevivió al golpe mortal de Saitama, con su armadura destruida, desatando todo su poder. Durante la batalla, el villano definitivo de la temporada 1 por Madhouse lucha contra el héroe clavo con todas sus fuerzas; incluido su último "Meteoric Burst" sin importar nada que pueda ser destruido.

Sin embargo, Saitama permaneció ileso. Como un loco, Boros decide usar otra técnica: "Destruir el fuego de cristal" para destruir a Saitama y destruir el planeta. Pero antes de que eso sucediera, Saitama usó un "golpe serio" para repeler la técnica de Boros y lastimarlo gravemente.

Derrotado e incapaz de regenerarse del gran daño infligido por el puñetazo de Saitama. Boros elogió al héroe por su gloriosa batalla. Sin embargo, las últimas palabras de Boros indican que se dio cuenta de que Saitama todavía no había mostrado toda su fuerza en la batalla.

Boros dice que Saitama es demasiado fuerte y que la profecía que todavía persigue es una mentira. Boros muere porque no puede encontrar a alguien lo suficientemente fuerte para luchar contra él, a quien Boros encuentra que es solo un "destructor" de todos.

Boros es realmente fuerte, pero no tiene la forma de un dios invicto. Siempre pensó que era incomparable y perfecto hasta que se encontró con Saitama que revelaron las debilidades de Boros. Es un control de poder incompleto.

La Verdad Noticias informó anteriormente, que el villano no podía tener un control preciso sobre su poder ilimitado, lo que claramente pondría en peligro su vida y la de sus subordinados si no tenía cuidado. Si era alguien con el poder de un dios, entonces lo mínimo que podía hacer Boros era controlar ese terrible poder.

Revancha de Saitama y Boros en One Punch Man

Momento de OPM: Saitama vs Lord Boros

Si Boros no muere, continúa practicando y superando su debilidad, es muy probable que esta persona sea la mayor contraparte de Saitama en One Punch Man. Por su estilo de lucha, fuerza y personalidad, el villano se haría más fuerte si todavía estuviera vivo. Desafortunadamente, esto no sucedió y desde la batalla con Boros, el héroe por diversión no parece haber usado un golpe serio una vez más en la serie de ONE.

