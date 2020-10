One Punch Man: BLAST aparece “sin censura” en el manga

Increíble pero cierto, después de ocho años y 135 capítulos de espera, ONE y Yusuke Murata finalmente han decidido mostrar al héroe número uno de One Punch Man, Blast. ¡Esta vez en su totalidad y vistiendo su espectacular disfraz de héroe!

Blast es uno de los personajes que intriga a los fanáticos de One Punch Man. Lo que pasa es que no ha aparecido hasta ahora, aunque en el pasado ha ayudado a personajes como Tatsumaki, mejor conocida como Terrible Tornado.

¿Qué aspecto tiene Blast?

Esta es la primera vez que el héroe en la parte superior de la Clase-S se muestra sin sombras u otra censura. No te hacemos esperar más, a continuación te compartimos el reciente dibujo de Murata para el capítulo 135 del manga:

Foto: Manga de Yusuke Murata

Blast se presenta a sí mismo como un hombre increíblemente fuerte, robusto y con un disfraz completo con una capa y un camisón grabado con su nombre. Hasta ahora, no se ha revelado mucho sobre él, aparte de que, como Saitama, considera su trabajo como “solo un pasatiempo”.

Blast en el webcomic de One Punch Man

Foto: Webcomic de ONE

Este personaje hizo su primera aparición en los capítulos 109 del webcomic y 84 del manga, pero, en ambos casos, los autores decidieron mostrarlo por detrás o representar solo la silueta. En cambio , en la primera parte del capítulo 135, se mostró a Blast en su totalidad durante un flashback de Sweet Mask.

El diseño de Yusuke Murata es completamente diferente al elegido por ONE para el webcomic, y es mucho más maduro e innovador. La aparición de Blast recuerda mucho a la de All Might en My Hero Academia.

Por lo tanto, ver a Blast (por completo) en el manga, destroza por completo las teorías donde se señalaba a Saitama como la verdadera identidad del héroe Clase-S rango 1. Los fanáticos no pueden esperar a ver su diseño en el anime de One Punch Man. ¿Te gustó el traje de Blast?