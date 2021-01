One Punch Man: Así es como terminaría la pelea de Tatsumaki vs Psykos y Orochi

Yusuke Murata parece estar siguiendo la versión de webcomics de la franquicia. Por lo tanto, es relativamente fácil predecir lo que sucederá junto al capítulo 139 de One Punch Man. A continuación, La Verdad Noticias te comparte spoilers, filtraciones y más detalles del manga.

Según BlockToro, los spoilers del nuevo capítulo sugieren que Psykos puede atar a Tatsumaki antes de atacar. Esto le dará a Orochi la oportunidad de escapar o contraatacar, sabiendo que poco a poco se está debilitando. Sin embargo, también hay teorías que afirman que Psykos puede atacar a Tatsumaki, pero Genos le advertirá.

La villana de One Punch Man luego llamará a Cadres (Asociación de Monstruos) para que salgan y se enfrenten a la Clase-S. De todos modos, también es posible que después de aterrizar su ataque, Orochi se sintetice rápidamente con las células sanguíneas restantes en el ataque que Tatsumaki está a punto de realizar.

Genos y Tatsumaki de One Punch Man

Como la batalla parece inmovilizar a casi todos, Drive Knight logrará escapar con la muestra en One Punch Man 139. Esta escena entonces puede terminar con los héroes Clase-S desesperados. Tatsumaki puede reunir toda la energía que le queda y lanzar un ataque mortal sobre Orochi.

Sin embargo, Orochi puede encontrar su desaparición si esto sucede, y los miembros de Cadres harán una aparición, al igual que en el webcomic. Shonen Jump compartió el nuevo capítulo 136 (ya que el mangaka está adelantado) en su sitio oficial y todo indica que Yusuke Murata seguirá aumentando tensión en este combate.

Posible aparición de Saitama

Mientras tanto, Devdiscourse señaló que Saitama finalmente podría aparecer en el capítulo 139 de One Punch Man. El episodio anterior provocó la llegada de Caped Baldy, y muchos fanáticos lo esperan con ansias. Si esto avanza, la batalla final finalmente puede suceder.

La pelea entre Dios y Saitama puede convertirse en el mayor suspenso del capítulo 139. Sin embargo, con la introducción de Blast, es bastante confuso a quién se enfrentará el superhéroe favorito de los fanáticos. Saitama tal vez esté atrapado en " alguna trama secundaria ", ya que no hay forma de que pueda acabar con el "villano principal" de un solo golpe.

¿Saitama salvará a todos al final?

Sin embargo, también es posible que Dios y Saitama no se encuentren aquí, y la pelea ocurrirá en otro momento. Además, la caja misteriosa también se puede ver en el capítulo 139, mientras que Blast y la supuesta conexión de Dios pueden revelarse.

En otros lugares, Drive Knight puede traicionar a Genos, ya que no hay forma de que su unión funcione durante mucho tiempo. Yusuke Murata aún no ha revelado cuándo saldrá el capítulo 139 de One Punch Man, pero se espera que salga el domingo 31 de enero.

