One Punch Man: ¡Aparece un wallpaper oficial con temática de Halloween!

One Punch Man es una de las series de anime con más popularidad en la actualidad. Luego de tres temporadas, sigue siendo un programa lleno de acción sobre superhéroes que nunca decepciona con momentos épicos entre sus personajes. Entonces, qué mejor momento que Halloween para actualizar el wallpaper de tus dispositivos móviles.

Este nuevo póster temático de Noche de Brujas, incluye a tus personajes favoritos: Saitama, Genos, Garou, Tatsumaki, Sonic Velocidad del Sonido y más héroes (o villanos) caracterizados de otros icónicos personajes del cine de terror. Desde los clásicos de Hollywood, Séptimo Arte de Japón y lo más simbólico de un disfraz para Halloween.

Este wallpaper de One Punch Man - Halloween llegó a redes sociales gracias al mangaka oficial de la serie, Yusuke Murata. Puedes descargarlo en varios tamaños para dispositivos Android, Iphone y PC. ¡Son 60 personajes del programa! Así que puedes divertirte apreciando la atención al detalle de cada uno:

¡Wallpaper de #OnePunchMan con temática de Halloween!

Son 60 personajes de la serie y está disponible para descargar en distintos formatos (Iphone, Android, PC) aquí: https://t.co/bOiek8tUCi



¡Muchas gracias Yusuke Murata! ���� — Erika Rodríguez �� (@KikaRodz) October 24, 2020

Más del universo One Punch Man

El webcomic de ONE y la adaptación al manga de Yusuke Murata siguen en publicación. Eso significa más material de origen para una tercera temporada de anime, pero ¿por qué no estrena o tampoco tenemos información confirmada? Lo cierto es que todo el fandom quiere más anime de One Punch Man, pero esto depende de varios factores.

¿Qué pasó con la temporada 3 de One Punch Man?

Uno es que aún no llegan al capítulo deseado del manga para iniciar una adaptación animada, otra que no hay un equipo de producción que acepte el proyecto (o no se han puesto de acuerdo) y finalmente, que los retrasos de la pandemia en curso afectan todo el calendario para anuncios oficiales.

Ya sea cualquiera de las razones anteriores o ninguna, podemos estar seguros de más contenido de One Punch Man como el adorable wallpaper de Yusuke Murata. También de una futura película live action producida por Sony y que Saitama continúe derrotando a todos sus enemigos de un solo golpe.