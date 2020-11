One Punch Man: Aparece un fan art de GAROU listo para presumir en tu celular

Si bien uno de los personajes favoritos de la saga One Punch Man es el poderoso Saitama, no quiere decir que sea el único, otro de los protagonistas de la serie es Garou, quien a pesar de ser uno de los antagonistas del “Hero Hunter ” se ha ganado el aprecio y el respeto de toda la comunidad de fanáticos.

Por esta razón, un ilustrador digital llamado kyletttt, ha compartido con la comunidad de Reddit un dibujo digital o fan art del temible guerrero. Y una de las cosas que representa este personaje es el peculiar estilo de lobo. Entonces, puedes ver a Garou agachado adoptando la posición del mamífero.

La Verdad Noticias te recuerda que Garou debutó en la segunda temporada de One Punch Man. Y aunque no tuvo muchos momentos contra Saitama (al menos no consciente de su fuerza), sí podemos esperar que en la tercera temporada de anime tenga más presencia en el programa.

Mira el asombroso fan art de Garou

Foto: Reddit - kyletttt

Como verás, el personaje de anime está bañado en sangre, muy probablemente sea la sangre del enemigo, y por su ropa rasgada se podría decir que la batalla fue bastante pareja. Sin embargo, sabemos quién fue el ganador. ¿Quizás este arte inspire a un cosplayer? No hay duda de que los resultados serían asombrosos.

Más de Garou en One Punch Man

El "Cazador de Héroes" (Hero Hunter) Garou es un ser humano, sin embargo, está en una búsqueda para derrotar a tantos héroes como sea posible y convertirse en el monstruo definitivo. Anteriormente fue alumno de Silver Fang, y su talento como artista marcial es tremendo, lo que lo convierte en una seria amenaza para la Asociación de Héroes.

El diseño original de ONE para Garou en el webcomic, se parece más a un simple matón. Sin embargo, Yusuke Murata lo dibujó en el manga como un tipo atlético y guapo con ropa ajustada; algo que JC Staff y Madhouse supieron recrear perfectamente en el anime de One Punch Man.

