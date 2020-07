One Punch Man: A Hero Nobody Knows revela los DLC de Garou y Watchdog Man

One Punch Man: A Hero Nobody Knows, presenta sus nuevos DLC (contenido descargable) que llegan antes de finalizar el mes de julio. En un tráiler se mostró que Garou y Watchdog Man, son los personajes que se suman al videojuego publicado por Bandai Namco Entertainment, a partir del martes 21 de julio.

Garou y Watchdog Man llegan al videojuego

El primer personaje DLC del videojuego, es el luchador de artes marciales llamado Suiryu, quien se unió al juego el 9 de abril y debutó en la segunda temporada del anime. Lightning Max se unió como el segundo personaje DLC el 16 de junio, así que el tercer personaje DLC es el héroe clase S, Watchdog Man, y el antihéroe Garou es el cuarto.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows se lanzó para las consolas de PlayStation 4, Xbox One y PC el 28 de febrero de 2020 (América del Norte y Europa). Mientras que su debut en Japón, fue para PlayStation 4 y Xbox One el pasado 27 de febrero. A continuación, te compartimos el trailer con los nuevos DLC:

Sobre el videojuego de One Punch Man

Se trata de un juego de acción y lucha de tres contra tres, los jugadores forman equipos de tres personajes para enfrentarse a un equipo contrario. Si eligen a Saitama, los personajes deben sobrevivir el tiempo suficiente para que lleguen a ganarle; algo que no vemos en su serie de anime o manga debido a la imparable fuerza del protagonista que es héroe por diversión.

Los personajes jugables incluyen a: Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed-o'-Sound Sonic, Mumen Rider, Vaccine Man, Deep Sea King, Mosquito Girl, Carnage Kabuto, Tatsumaki, Silverfang, Atomic Samurai, Tank-Top Master, Tank- Top Blackhole, Tank-Top Tiger, Metal Bat, Metal Knight, Puri-Puri Prisoner, Stinger, Snek, Melzargard, Child Emperor, Spring Mustachio, Amai Mask, Crablante y Boros.