One Punch Man: 8 Cosplays que lucen idénticos a los personajes de anime

A estas alturas, la mayoría de los fanáticos conoce la historia de cómo surgió One Punch Man. Lo que comenzó como un webcomic gratuito en 2009 terminó convirtiéndose en una de las series de anime modernas más populares gracias a una adaptación de manga de gran éxito.

Los dibujos originales del autor, ONE, fueron un poco sencillos, pero su historia fue lo suficientemente sólida como para justificar una transformación completa por cortesía de Yusuke Murata. La historia se centra en un héroe perfectamente promedio con un puño brutal, pero hay muchos otros personajes que merecen nuestra atención y esfuerzos de cosplay.

Fubuki

Fubuki es un héroe profesional de Clase B de rango 1 y hermana menor de Tatsumaki. Mangoe (@mangoecos) es una cosplayer turco-estadounidense que realmente ama el anime. Este personaje luce un bob verde oscuro de longitud media, un abrigo de piel blanco largo, un vestido ajustado de color verde oscuro, botas hasta los muslos y joyas.

Al igual que su compañera Psychic Sister, también tiene unos ojos verdes llamativos. Mangoe captura toda esa estética impecablemente y da vida al poderoso héroe con su conjunto preciso.

Genos

Genos es un héroe de One Punch Man favorito de los fanáticos con un cuerpo mecánico inspirado en un atractivo joven. A los cosplayers les encanta replicar su apariencia, ya que representa un desafío, pero da resultados notables cuando se ejecuta correctamente.

Fukari (@fukari_stuff) describe lo difícil que fue retratar a Genos en el mundo real en un párrafo de su Instagram. Señaló que era la primera vez que fabricaba una armadura y realmente no sabía por dónde empezar, pero es seguro decir que maniobró ese cosplay bastante bien.

Garou

Similar a Stain de My Hero Academia, Garou es un villano que tiene un destino que elegir con la Asociación de Héroes. Incluso se refiere a sí mismo como un "Cazador de héroes" (mientras que su contraparte de MHA prefiere el título más desalentador de "Asesino de héroes").

Garou es un antagonista malvado y confiado, lo que significa que es increíblemente divertido de cosplay. El cosplayer ruso Vladislav (@nonamecosplayer) exhibe esa energía maníaca y vengativa con su interpretación estelar del malhechor. Ha abordado varios de los looks de Garou, y las fotos se pueden encontrar en su cuenta de Instagram.

Boros

No, este no es un elaborado traje de Sonic the Hedgehog. Boros era el líder de los ladrones de materia oscura, también conocidos como invasores alienígenas que demolieron A-City. Al igual que el protagonista principal, Saitama, Boros era tan fuerte que las confrontaciones ya no lo emocionaban, y viajó a la Tierra para buscar un oponente que valiera la pena.

El cosplayer con sede en Toronto, Brandon (@brandonogilberto), se puso este llamativo traje de Lord Boros en la Comic-Con de Nueva York. Los colores son vibrantes y el material parece relativamente cómodo, aunque el traje en sí probablemente se inclinó hacia el lado pesado.

Tatsumaki

Faye (@faye_cos) es una cosplayer brasileña a la que definitivamente no le importa ponerse verde para un cosplay de Tatsumaki. La peluca, las lentillas de colores y las cejas replican a la perfección el diseño del personaje del héroe de la Clase S.

El vestido de Faye es ajustado al cuerpo y tiene todos los detalles necesarios para retratar al héroe del anime. Es una recreación brillante que fotografía maravillosamente y se ajusta al cosplayer como un guante.

Saitama a cuerpo completo

Saitama es el protagonista principal de One Punch Man y la razón por la que esta historia existe en primer lugar. Es un hombre calvo común y corriente con estadísticas promedio que da la casualidad de que tiene un gran impacto.

El cosplayer Roi (@roilo_), que orgullosamente reclama el título de "Caped Baldy" en su biografía, retrata al héroe titular como un verdadero profesional. El Instagram de Roi está repleto de atrevidas fotos de cosplay de Saitama que muestran lo mucho que se divierte con el personaje.

Speed O’ Sound Sonic

Speed O’ Sound Sonic es un villano interesante y rival de Saitama con un atuendo genial y una extraña fascinación por oponentes fuertes. Es implacable, incluso cuando lo superan, y tiende a ser un poco alborotador.

El cosplayer Que (@quuebd) originalmente hizo cosplay de Sonic como una "broma", pero terminó luciendo mucho mejor de lo esperado. La armadura es exacta y la peluca se ve muy bien, completa el conjunto con la bufanda morada simbólica del antagonista junto con las marcas moradas debajo de los ojos.

Saitama en “modo serio”

Elffi (@elfficosplay) no solo es un cosplayer increíble, sino que también le gusta el mundo fitness, por lo que probablemente tenga un impacto tan impresionante como el de Saitama. Su cosplay es pura actitud, lo que significa que está casi listo para saltar al anime y buscar un oponente digno.

La foto que se muestra arriba se hace aún más dramática por el chapoteo del agua, que solo realza la brillante cabeza calva a niveles más majestuosos. Como mencionó un seguidor en un comentario, Elffi es en gran medida “el verdadero One Punch Man”.