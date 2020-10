One Punch Man: 5 secretos extraños sobre el cuerpo de Saitama

¡Anatomía de anime! Saitama es sin duda uno de los héroes más fuertes de One Punch Man, si no el más fuerte; independientemente de si gana o no algún reconocimiento por ello. De hecho, muchas de sus hazañas tienden a atribuirse a otros héroes, como King.

En secreto, aunque Saitama es alguien que puede recibir más castigo del que la mayoría de la gente puede imaginar, tiene una serie de peculiaridades corporales que hacen que su tipo de fuerza sea aún más especial. Aquí hay cinco aspectos únicos del héroe por diversión que quizás no hayas notado.

Su pérdida de cabello le causa problemas

Si bien Saitama es una fuerza con la que la mayoría de los villanos no quieren meterse una vez que conocen su fuerza, no siempre fue así. De hecho, el protagonista luchó contra los villanos incluso cuando tenía niveles promedio de fuerza.

Debido a que no estaba derrotando a todos con su único golpe característico en sus primeros días, su fase inicial estaba desprovista de la reputación que más tarde comenzaría a ganar como héroe; actuando tanto para detener a los villanos como para finalmente pagar la renta de su departamento.

A medida que él se hizo lo suficientemente fuerte como para romper sus límites y convertirse en el héroe que sabemos que es ahora, su apariencia cambia de una manera notable (fuera de lo que cubre su ropa). Saitama pierde todo el cabello de su cabeza.

La mayor parte de su cuerpo parece normal desde el exterior, lo que hace que su cabeza calva sea el rasgo más distintivo de su desarrollo para los espectadores. En realidad, es más sorprendente que sus músculos no sobresalgan de su traje debido a las hazañas que logra en One Punch Man.

Su propia cabeza calva incluso le causa problemas a veces, como el episodio de la temporada 1 de anime en el que un grupo de delincuentes lucían cabezas calvas. Saitama no era parte de este grupo de villanos, pero la gente simplemente “odiaba a los calvos”.

Solo puede usar sus poderes para pelear

Tener el poder de derrotar a todos los oponentes con un solo golpe, es un poder ridículamente fuerte. Con la cantidad de fuerza y velocidad que tiene Saitama, uno podría imaginar lo simples que deberían ser las tareas diarias.

Caminar largas distancias podría reducirse a cuestión de segundos y hacer cualquier viaje de larga distancia se sentiría como un juego de niños. Llegar tarde a cualquier turno de trabajo o clases sería prácticamente imposible.

Sin embargo, la fuerza de Saitama no parece ayudarlo mucho con estas situaciones cotidianas. Esto se demostró cuando no pudo aplastar a los mosquitos de Mosquito Girl al inicio del anime. A pesar de sus rápidos reflejos, él termina haciendo repetidos intentos mientras falla cada vez.

Satiama SIEMPRE pierde en los videojuegos

Sus reflejos no funcionan en los videojuegos

Como se mencionó en el punto anterior, el poder de Saitama no parece ayudar mucho con escenarios cotidianos. Pero seguramente debe haber una serie de otras cosas normales para las que él puede usar sus poderes, ¿verdad? Bueno, quizás no.

La velocidad de Saitama es tan rápida que puede duplicarse a sí mismo. A pesar de eso, sus reflejos no parecen ayudarlo cuando se trata de juegos de lucha. Los juegos de lucha dependen tanto de la habilidad como de la velocidad a la que los jugadores presionan los botones.

Sin embargo, el héroe por diversión termina perdiendo ante King en la esfera de los videojuegos durante la segunda temporada del anime. El hecho de que King no posea ninguna de las habilidades que tiene Saitama, pero que aún pueda derrotarlo, demuestra lo carente que puede ser el héroe para los juegos de combate.

Su traje es tan resistente como él

Saitama puede recibir muchos golpes sin sudar. Su fuerza insuperable es tan potente, de hecho, que la mayoría de los villanos a los que se enfrenta no plantean ningún tipo de desafío, siendo Boros uno de los pocos personajes en la franquicia que recibió golpes normales consecutivos de este gigante héroe.

Debido a que Saitama asume ataques que destruyen el planeta y todo lo que hay debajo de eso sin terminar desnudo, en La Verdad Noticias nos preguntamos de qué está hecho exactamente su traje. ¡Ya que no parece haber algo que lo destruya por completo!

El traje de héroe de Saitama es el trabajo de un sastre que conocía cuando comenzaba como héroe. El héroe salvó su negocio, antes de que comenzara a usar este atuendo amarillo. No hace ninguna mención especial del material que se utilizó para hacerlo, pero su traje evidentemente es capaz de soportar muchos ataques.

El mejor ejemplo de esto es en la mencionada lucha contra Boros, donde a pesar de que su capa blanca está dañada, la mayor parte de su traje sobrevive a los ataques del villano, incluso al que lo lanzó a la luna. ¿Acaso es resistente a altas temperaturas?

Tiene una capacidad pulmonar sobrehumana

La pelea de Saitama con Boros, finalmente le dio al protagonista de ONE la emoción adicional que ansiaba: su rival no murió de un solo golpe por una vez. La lucha contra este extraterrestre le permitió ponerse algo serio.

Saitama es enviado volando a la luna, rompiéndola en el impacto antes de que use su superficie para impulsarse de nuevo a la pelea. Una cosa muy subestimada a tener en cuenta sobre este incidente es que el héroe del anime pasa algún tiempo en el espacio sin necesidad de respirar.

Naturalmente, su fuerza aparentemente ilimitada es lo que le permitió evitar ser arrojado al espacio, pero lo que es aún más sorprendente de esto es que no parece perder el aire de su cuerpo por el impacto, el aire permaneció en su cuerpo mientras regresaba a la Tierra. Esto lo puedes ver al final de la temporada 1 de One Punch Man.