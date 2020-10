One Punch Man: 5 personajes que pueden vencer a Deku de My Hero Academia

En el mundo de My Hero Academia, los Quirks superpoderosos son los que hacen posible a los superhéroes, y el héroe principal fue una vez All Might, quien manejó One For All. Ahora, Izuku Midoriya “Deku” se ha convertido en su heredero y este niño se ha convertido en un verdadero héroe.

¿Deku vencería a Saitama de One Punch Man?

La respuesta es no. Esto debido a la sátira de superhéroes que representa el héroe por diversión en su famoso anime. Sin embargo, creemos que Deku sí podría darle pelea a Genos, Fubuki y Puri Puri Prisoner; todos héroes muy poderosos del universo de Saitama.

Aunque Deku está listo para pelear con su One For All lanzando todo tipo de golpes Smash y Full Cowling, e incluso podría utilizar sus recientes peculiaridades heredadas “Flotar” y “Blackwhip”, estamos seguros de que no podría vencer a estos 5 personajes de One Punch Man.

5 - Silver Fang

Silver Fang, héroe Clase-S

El héroe conocido como Silver Fang es uno de los ancianos más poderosos de todo el anime, y ocupa el puesto número 3 en la Asociación de Héroes. ¿Qué puede hacer él? Utiliza su gran fuerza y décadas de experiencia para realizar devastadores ataques cuerpo a cuerpo, a menudo basados en los movimientos fluidos del agua.

Está luchando contra Izuku en su propio juego, y es Silver Fang quien tiene la ventaja. Deku dará una buena pelea, sí, pero ni siquiera un Detroit Smash puede mantener a Silver Fang abajo por mucho tiempo.

4 - Carnage Kabuto

Carnage Kabuto, villano de la temporada 1

Este villano es una criatura orientada al combate cuerpo a cuerpo, la creación del científico loco Dr. Genus. Carnage Kabuto fue diseñado para ser el guerrero definitivo y los resultados hablan por sí mismos. Incluso en su modo normal, CK es un torbellino de caos gigante, casi indestructible.

Deku tendría suerte de noquear a Carnage Kabuto de esa forma y, peor aún, el villano puede activar su forma final, lo que aumenta aún más sus estadísticas. Izuku es superado en el campo y debe retirarse. Detroit Smash no podría darle la victoria.

3 - Tatsumaki

Tatsumaki, héroe Clase-S

Tatsumaki es conocida como Tornado del Terror, es una pequeña mujer nacida con increíbles poderes. Ella no es una artista marcial como Silver Fang o Snek; en cambio, usa la telequinesis para volar y lanzar alrededor de sus enemigos, y parece que ningún objeto es demasiado pesado o demasiado rápido para que ella lo controle así.

Izuku puede intentar todo lo que pueda, pero no tiene forma de siquiera acercarse a Tatsumaki, y mucho menos darle un puñetazo. Sus Smashes cargados no significarán nada cuando ella levante a Deku y lo arroje lejos como si hubiera recibido un disparo de un cañón.

2 - Lord Boros

Lord Boros, principal antagonista de One Punch Man 1

Lord Boros, un comandante alienígena, sirvió como la batalla final contra el jefe de Saitama, el calvo con capa, justo al final de la primera temporada. Este alienígena era el Saitama de su propio universo, siendo demasiado fuerte para encontrar un desafío decente. Su fuerza, velocidad, resistencia y habilidades de curación de la carne son astronómicas.

Si el propio Saitama tuvo que luchar seriamente para derrotar a Lord Boros, entonces la destreza de combate de Izuku estará lejos de ser suficiente para manejar al villano de la temporada 1. Incluso en su modo más débil, Lord Boros tiene lo que se necesita para derrotar a Deku en un combate cuerpo a cuerpo.

1 - Sonic Velocidad del Sonido

Sonic es aún más rápido que Deku con su Full Cowling. Lo demostró cuando dio una vuelta por el grupo de Paradisers y los decapitó a todos excepto al propio Hammerhead. Él es solo un borrón cuando se mueve, incluso eso.

El héroe de My Hero Academia no puede seguir el ritmo, y no solo fallará en darle un golpe, sino que también sufrirá cuando Sonic lo corte con sus espadas y cuchillos. Lo mejor que puede hacer Deku es lanzar un Smash en el suelo para cubrir su escape del villano de One Punch Man.