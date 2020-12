One Punch Man: 5 personajes que pueden VENCER a Hera de ‘Sangre de Zeus’

Una de las incorporaciones más recientes al catálogo de Netflix es la serie original Sangre de Zeus. El anime inspirado en la mitología griega presenta a los dioses del Olimpo como el tipo de personajes por los que se conocen programas como Dragon Ball y One Punch Man.

Como se muestra en esta nueva serie, Zeus, Apollo y Hera llegarían fácilmente al rango S si alguna vez se unieran a la Asociación de Héroes junto con Genos y Saitama. Sin embargo, cómo si la Reina de los dioses se enfrentara a estos héroes de anime, solo cierto grupo de ellos si quiera tendría oportunidad de darle batalla a Hera.

Dicho lo anterior, La Verdad Noticias recopiló 5 personajes de One Punch Man que pueden derrotar sin problemas a la poderosa diosa de Sangre de Zeus. ¡Advertencia de spoilers si aún no has visto ninguna de estas populares series animadas!

5 - Deep Sea King

Deep Sea King de One Punch Man

Si Sangre de Zeus demostró algo, es que los tres hermanos de Poseidón, Zeus y Hades deben ser respetados tanto por dios como por los hombres. Aunque se muestra que el dios del mar respeta el poder de Hera, aún puede derribar a la diosa y su ejército de gigantes una vez que se une al lado de Zeus.

El Rey del Mar Profundo (Deep Sea King) es una combinación de Poseidón y los gigantes de las profundidades, cada uno de los cuales demuestra ser un desafío para Hera en la serie de Netflix. Su durabilidad le permitiría resistir los ataques de Hera y más adelante la derrotaría con sus ataques basados en ácido.

4 - Lord Boros

Lor Boros, antagonista principal de OMP temporada 1

Solo hay unos pocos personajes en el mundo de ONE que han logrado evitar ser destruidos por el golpe de Saitama. Boros es uno de esos personajes, lo que demuestra su inmensa fuerza y su capacidad de supervivencia en el campo de batalla.

El monstruo con muchas formas logró entrenar con Saitama, incluso enviando al Calvo con Capa a la luna con uno de sus golpes. Si Hera puede ser derribada por el rayo de Zeus, es seguro que será derrotada por un hombre que podría destruir la Tierra con un solo golpe si así lo quisiera.

3 - Ciempiés Anciano

Ciempiés Humano en la temporada 2 de OMP

Los espectadores pueden especular por sí mismos cómo Centichoro derrotaría a la diosa del matrimonio, pero una cosa es segura. No hay forma de que la reina de los dioses pueda derrotar al Viejo Ciempiés con su propia fuerza. Cuando la Asociación de Monstruos ataca la ciudad, Ciempiés Anciano soporta los ataques de múltiples héroes de Clase S antes de ser derrotado por Saitama.

El único otro héroe que logró dañar al monstruo es el misterioso Blast. En Sangre de Zeus, se muestra que Hera ataca a sus enemigos desde la distancia, con ataques psicológicos y psicoquineticos. A menos que ella trajera un arma forjada por Hefesto con ella, Centichoro resistiría todos sus ataques y la devoraría como casi lo hicieron los gigantes en la serie.

2 - Carnage Kabuto

Carnage Kabuto de la Casa de la Evolución

Hera podría derrotar a Tatsumaki, ya que ambas son usuarias de telequinesis (y ella es una diosa). Sin embargo, el caso con Carnage Kabuto es diferente. Este monstruo de la Casa de la Evolución, aunque mentalmente inestable, es un ser de increíble fuerza e hiper inteligencia.

Cualquier estrategia que diseñara Hera sería destruida por la bestia inteligente, lo que resultaría en una batalla de fuerza bruta entre los dos. Esta batalla ciertamente seguiría el camino de Carnage Kabuto, ya que el único ser que pudo dominarlo fue el hombre de un solo golpe.

1 - Saitama

El protagonista de One Punch Man ha pasado las dos últimas temporadas de la exitosa serie de anime demostrando a los espectadores que no importa con quién se enfrente. Independientemente del enemigo, Saitama saldrá victorioso. A medida que su anime continúa avanzando, más enemigos han demostrado que pueden sobrevivir su primer golpe, pero la supervivencia no significa la victoria.

Hera ciertamente mostraría a los espectadores una gran demostración de su poder lanzando al Calvo con Capa y probando su durabilidad. Todo eso terminaría tan pronto como Saitama se acercara lo suficiente para dar un puñetazo. El resto sería historia. ¿Crees que otro personaje de One Punch Man puede derrotar a esta hermosa diosa?

