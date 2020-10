One Punch Man: 5 personajes que merecen One For All (y 5 que NO)

Los cómics de superhéroes han sido una forma básica de entretenimiento desde finales de la década de 1930, y el género está vivo y coleando en franquicias como One Punch Man y My Hero Academia, entre otras en el mundo del anime.

Estos héroes con capa pueden enfrentarse a cualquier villano, pero necesitan los poderes adecuados para defenderse. One For All es un buen comienzo. Este Quirk se puede pasar de un portador a otro, de la misma manera que All Might se lo concedió a Izuku Midoriya, su protegido.

Pero, ¿qué pasaría si los héroes de otras series, como One Punch Man, pudieran alinearse como candidatos para recibir ese poder? Algunos son dignos y otros no. Es hora de descubrir quién tiene lo que se necesita y que conozcas un poco sobre ellos.

Así lucen los héroes del universo One Punch Man

Personajes DIGNOS de One For All

MUMEN RIDER: Este personaje de ONE tiene el corazón de un héroe, incluso si su cuerpo no puede igualar sus grandes palabras. Es cierto que él es de Clase-C que hace poco más que andar en bicicleta y lanzar golpes ordinarios, pero como han demostrado All Might y Captain America, lo que cuenta es lo que hay en el interior.

PURI PURI PRISONER: Él se ubica en la parte inferior de los héroes Clase-S de la Asociación de Héroes. Cuenta con una velocidad y un poder considerables al luchar. Aunque a veces puede ser torpe y autoritario, su coraje, fuerza de voluntad y fuerza están en una buena posición para recibir One For All.

SILVER FANG: Es un anciano rudo que es un maestro de las artes marciales en el anime, que a menudo nombra y basa sus movimientos en la naturaleza fluida del agua y los arroyos. Esa es una base excelente para One For All y sin duda nos mostraría un nuevo nivel de su poder.

STINGER: No es el héroe más fuerte de Clase-S, pero mostró un valor y un valor increíbles frente a sus enemigos numéricamente superiores. Con la capacidad Full Cowling de One For All, Stinger podría evitar fácilmente a sus enemigos y lanzar ataques de picadura más fuertes que nunca.

METAL BAT: Un héroe Clase-S que pelea de la manera que uno podría esperar: con golpes de bate y una actitud punk. Él tiene una vibra punk, pero tiene buenas intenciones, y su estilo de lucha cuerpo a cuerpo duro funcionaría bien con One For All. Si tuviera Full Cowling para aumentar sus habilidades, Metal Bat sería casi imparable en el combate cuerpo a cuerpo.

No se merecen One For All

SAITAMA: El poder abrumador de Saitama es totalmente redundante con One For All, lo que significa que Quirk se desperdicia con él. Además de eso, su actitud apática no es lo que All Might de Boku no Hero Academia quiere en un heredero. Aunque sí luchará, aún necesita más entusiasmo.

TATSUMAKI: Ella ha demostrado sus increíbles poderes de telequinesis lanzando muchos objetos sin importar su peso, tamaño o velocidad. Su poder es más que suficiente como héroe Clase-S y OFA no es realmente el estilo de batalla que utiliza en la serie Shonen.

SONIC VELOCIDAD DEL SONIDO: Incluso los villanos pueden ser considerados para One For All, pero tienen mucho que compensar. La Verdad Noticias informó anteriormente que él es un ninja que acepta trabajos por dinero, pero también guarda un serio rencor con Saitama. Confía en su velocidad, sigilo y katanas afiladas, lo que lo hace bastante diferente en estilo a All Might.

FUBUKI: Es la hermana menor de Tatsumaki y, por desgracia, tampoco debería tener One For All. También tiene el poder de la telequinesis, puede crear tormentas y torbellinos. Como es bastante egocéntrica e insegura, y le gusta planear su camino hacia la cima. Ella no es una buena opción para One For All en espíritu o función.

LORD BOROS: En muchos sentidos, el señor supremo alienígena conocido como Lord Boros se encuentra en una posición similar a Saitama en lo que respecta a estilos de vida y candidatura para One For All. Era el extraterrestre más fuerte en su región del espacio y vagó por el universo para encontrar un oponente digno de sus habilidades.

Encontró a ese oponente en el protagonista de One Punch Man, pero está increíblemente absorto en sí mismo, queriendo solo encontrar alegría en un oponente digno. Eso, y su poder abrumador, lo convierten en una mala elección para ser alguien como Deku.