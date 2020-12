One Punch Man: 5 curiosidades para convertirte en un fanático EXPERTO

Al igual que su modesto héroe, nadie esperaba que One Punch Man se convirtiera en un éxito mundial cuando se lanzó la serie de anime. Desde sus humildes raíces en el manga hasta su dominio de la animación después del lanzamiento de solo una temporada, el mundo de Saitama es cada vez más popular entre los fanáticos.

La temporada 3 está en camino en algún momento de 2021-2022, lo que te deja mucho tiempo para repasar tu trivia favorita del héroe por diversión. La Verdad Noticias te comparte los hechos más importantes que necesitas saber sobre el hombre con el golpe más poderoso del universo.

Sus inicios en el mundo digital

La introducción de One Punch Man, probablemente fue a través de la aclamada serie de anime, pero el héroe en realidad comenzó como un webcomic. Creado por el artista de manga anónimo ONE, el cómic se lanzó en línea a principios de 2009 y recibió casi 8 millones de visitas en junio de 2012.

La sencilla vestimenta de Saitama

Mientras que otros superhéroes obtienen guardarropas llenos de trajes llamativos, que cubren picos, cadenas y armaduras, Saitama deambula por el mundo en hilos relativamente tenues. Más allá de la floritura de su capa, el héroe usa un simple mono amarillo, botas y guantes rojos.

Incluso su cabeza calva y sus sutiles cejas pasan por alto las miradas de anime más expresivas. Esto fue intencional ya que ONE diseñó la apariencia de One Punch Man para que fuera sutil; porque ya hay muchos personajes atractivos. El creador creía que la frialdad de su personaje debería provenir de quienes no son como se ven.

Vestimenta de Saitama en el anime

Las amenazas vienen en cinco niveles diferentes

En la Tierra de Saitama, las amenazas se clasifican en una escala de cinco niveles. El nivel uno es Lobo, lo que significa la aparición de una amenaza estándar que requiere un héroe de Clase-B o tres héroes de Clase-C, clasificados por la Asociación de Héroes, para derrotar.

La clase Tigre es una amenaza que pone en riesgo muchas vidas, requiriendo un héroe de Clase-A o cinco héroes de Clase-B para derrotar. Una amenaza Demonio pone en riesgo toda una ciudad, lo que requiere 10 héroes de Clase-A o 1 héroe de Clase-S para derrotarlos.

Niveles de amenazas en One Punch Man

El siguiente nivel es el nivel Dragón, que pone a varias ciudades en riesgo de destrucción. No existe un estándar para estas amenazas, pero sabemos que One Punch Man puede manejarlas. Finalmente, una amenaza a nivel de Dios pone en peligro a toda la humanidad. Es discutible si Lord Boros de la temporada 1 cuenta como una amenaza a nivel de Dios.

Entrenamiento especial de Saitama

Si bien obviamente hay más cosas en el cuerpo de Saitama que su régimen de entrenamiento, la serie hace hincapié en que los fanáticos sepan exactamente cómo nuestro héroe se mantiene en plena forma. ¿Su secreto? Haz 100 lagartijas, 100 abdominales, 100 sentadillas y 6,2 millas de carrera todos los días, 52 semanas al año.

El entrenamiento es una combinación de entrenamiento central, entrenamiento de piernas y cardio, ejercitando una gama más amplia de grupos de músculos que solo correr todos los días. El ejercicio de este personaje está diseñado para la fuerza magra.

Saitama es fanático de otro manga

La versión de la Tierra de One Punch Man puede ser diferente a la nuestra, pero eso no significa que algunas cosas no sean iguales. Por ejemplo, la otra serie de ONE, Mob Psycho 100, hace un cameo durante la infancia de Saitama. No como un personaje, sino como una serie de la que la versión más joven del héroe es fanático.

En One Punch Man 200 Yen, un capítulo adicional incluido en el volumen uno del manga, vemos a Saitama como un niño débil, perdiendo peleas y metiéndose en problemas en la escuela. Durante una de estas escenas, se le muestra con una camiseta de Mob Psycho 1,000,000.

