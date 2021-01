One Punch Man: 3 razones por las que es uno de los mejores animes que existen

Algunas de las razones por las que One Punch Man ha tenido tanto éxito entre los espectadores son muy obvias, un anime con un superhéroe tan atípico como protagonista y con tantas dosis de humor y acción en abundancia no podría fallar.

Pero hay otras razones que pasaron más desapercibidas de lo que descubrimos en Reddit por las que este anime se ha convertido en uno de los mejores en la actualidad. La Verdad Noticias te explica 3 puntos fuertes del mundo de Saitama.

One Punch Man: 3 claves de su éxito

“La gran mayoría de los personajes son infantiles e inmaduros”

Genos, Tatsumaki, Puri-Puri Prisoner e incluso el protagonista principal de la historia, Saitama, son personajes con un carácter bastante infantil a pesar de su edad. Obviamente hay excepciones necesarias para dar forma al concepto de la trama, personajes como Fubuki o Silver Fang son muy maduros.

Pero el hecho de que la mayoría de los personajes de One Punch Man, incluidos algunos de los enormes monstruos que aparecen en la historia, sean tan infantiles aporta un nivel adicional de humor que terminó enamorando a los fanáticos.

No hay tiempo para largas reflexiones o filosofías de la vida, lo que lo convierte en un anime “rápido” en el que algo sucede a cada minuto, es un sin parar de acción y puedes disfrutar de sus primeras dos temporadas de anime en plataformas como Crunchyroll.

Foto: Madhouse

“Su sistema para un aumento de poder es muy simple”

Hay muchos animes en los que los personajes deben someterse a un extenso entrenamiento para alcanzar cierto nivel de poder, perfeccionar sus transformaciones o utilizar la tecnología para mejorar su calidad de combate.

No hay un superpoder aquí que todos deberían tener, y no se necesita entrenamiento, para consternación de Genos, para ser relevante en la historia. Los sistemas son muy simples, o eres fuerte o eres muy, muy fuerte.

Esto es algo que se refleja claramente en los cinco niveles de amenaza de los antagonistas. En conclusión, esta serie creada por ONE tiene un concepto simple y conciso que aporta un gran soplo de aire fresco al mundo del anime.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Así lucen los personajes de One Punch Man

“Sin familia ni romances complicados”

Puede sonar contradictorio, pero el hecho de que no haya familias ni romances entre los personajes de One Punch Man, significa que la trama no es tan complicada, todo está lleno de acción y todo es más directo. Además, el relleno de cada arco está considerablemente limitado de esta manera.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!