One Punch Man 3: Fecha de lanzamiento fija, trama y toda la información

Con la próxima temporada de One Punch Man 3, la serie creada por ONE y llevada al manga por Yusuke Murata, ahora es uno de los programas de anime más populares del momento. Todo comenzó en 2015 y puede que te sorprenda saber que el programa tardó casi 5 años en pasar a la temporada 2 que debutó en 2019.

Es aún más impactante saber que se transmitió un webcomic de Saitama en 2009. Este fue realizado cien por ciento por ONE. Después de la amplitud y la adoración que recibió de la reunión, hicieron manga y anime por trabajo de Madhouse junto con JC Staff en la secuela.

Fecha de entrega de One Punch Man 3

Trágicamente, no hay una fecha de lanzamiento que confirme si quiera el inicio de producción de One Punch Man 3. No obstante, existen presunciones de que el programa podría anunciar novedades en lo que queda de 2020. Pero los fanáticos deberán tener un poco más de paciencia, ya que el COVID-19 pausó o retrasó estrenos.

Villanos como Orochi lucharán contra Saitama

Elenco de la temporada 3

Makoto Furukawa como Saitama, Kaito Ishikawa como Genos, Ueda, Youji como Trabajador con anteojos, Shota Yamamoto como Trabajador barbudo, Nobuo Tobita como Sitch, Hiromichi Tezuka como Comentarista, Sawashiro Yuuichi como Mumen Rider y Yoshiaki Hasegawa como Eyelashes.

¿Tenemos tráiler de One Punch Man 3?

No, todavía no hay tráiler. La Verdad Noticias te mantendrá actualizado sobre la trama de la serie de acción. El título del programa en sí mismo nos insinúa hacia un hombre con poderes llamado Saitama; un sobrehumano que está preparado para vencer a cualquiera de un solo golpe.

Justo cuando Saitama se vuelve consciente de sus fuerzas, comienza a conocer a más personajes con poderes similares (pero inferiores). Para entonces, él se convierte en mentor de Genos (o eso cree el Cyborg Demoníaco) y lo ayuda. Por lo tanto, ambos construyen una conexión de leyenda.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Al acercarnos a la tercera temporada de One Punch Man, veremos una proporción más notoria de la Asociación de Monstruos. Observaremos más batallas, y Garou intentará vencer a Saitama con un nuevo poder. Esperemos que la producción de la serie confirme más novedades antes de que finalice este año.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!