One Punch Man 3: ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes son los protagonistas?

Una de las franquicias de superhéroes japonesas más populares, One Punch Man está lista para presentar su tercera y nueva temporada. Aquí está todo sobre la fecha de lanzamiento, el reparto, por qué no se renueva y todo sobre One Punch Man temporada 3.

Si te encanta ver series japonesas y no conoces a One Punch Man; Entonces, lee con atención esta sinopsis básica sobre la serie. One Punch Man, también conocido como Hepburn: Wanpanman en japonés es una popular franquicia japonesa de superhéroes creada por el artista ONE.

La serie trata sobre un superhéroe, Saitama, que tenía los poderes para derrotar a cualquiera de sus oponentes con un "SINGLE PUNCH", pero solía enfrentar muchos problemas, ya que no podía hacer trabajos regulares con sus poderes abrumadores en sus manos.

Después de eso, las series basadas en manga y anime también se adaptaron para la franquicia; ¡Para saber mas! Asegúrate de ver las dos primeras temporadas completas de la serie, te encantará.

One Punch Man temporada 3

¿Cuándo se estrena One Punch Man 3?

Lamentablemente, no hay informes confirmados sobre la fecha de lanzamiento de One Punch Man 3. Además, ¡el programa aún no ha renovado la serie! Por lo tanto, tomará tiempo para que el programa llegue a las pantallas.

Sin embargo, si seguimos los informes, lo más probable es que veamos el programa para obtener una fecha de lanzamiento en algún lugar en 2021; Sin embargo, la situación global actual en todo el mundo genera confusión sobre cuándo veremos el programa llegar a las pantallas.

Lo actualizaremos tan pronto como todo se confirme oficialmente; Hasta entonces, deben estar atentos para obtener más actualizaciones en el futuro.

One Punch Man Season 3: ¿Por qué no se renueva?

¡Muchos fanáticos nos preguntaron por qué el programa no se renueva para el cuarto! Entonces, ¡simplemente no tenemos ninguna respuesta a esta pregunta! Pero parece que la actual pandemia mundial en todo el mundo ha estado afectando los eventos de renovación.

Sin embargo, han pasado cuatro años desde que se dio a conocer la temporada anterior para la serie pero, simplemente no tenemos respuestas sobre por qué el programa enfrenta un retraso tan grande.

Entonces, esperemos a que los showrunners o Netflix se preparen y anuncien la renovación del programa.

One Punch Man Temporada 3: ¿Quién está en el elenco?

De acuerdo con las fuentes; Los miembros del reparto One Punch Man tendrán la mayoría del reparto de su temporada anterior.

Entonces, definitivamente veremos:

Makoto Furukawa como Saitama

Kaito Ishikawa como Genes

Max Mittleman como Saitama.

También se espera que aparezcan los otros pocos actores de las temporadas pasadas para este nuevo espectáculo.