One Punch Man 183: Saitama NO aparece y lo único destacado es Garou

One Punch Man tuvo una pausa bastante larga, por lo que es probable que los capítulos de seguimiento salgan más rápidamente. El capítulo 183 nació en la espera de todos y la gente que espera con impaciencia el regreso de Saitama parece tener más momentos de la lucha de Garou contra la Aociación de Héroes que con el protagonista.

Sin embargo, los lectores ciertamente se sentirán decepcionados cuando Saitama no solo no pueda ver al antihéroe, sino que el contenido del capítulo 183 del manga es solo una larga narrativa. El personaje central de este nuevo capítulo es el héroe del rango S, Superalloy Darkshine.

Específicamente, Superalloy Darkshine se sintió asustado al enfrentarse a Garou, no solo no pudo derrotar a este villano, sino que también perdió su espíritu de lucha. Este personaje de One Punch Man piensa el por qué se convirtió en un héroe y por qué estaba luchando contra el asesino de héroes en primer lugar.

De lo que Superalloy Darkshine siempre se ha sentido orgulloso es de su incomparable habilidad cuerpo a cuerpo, a excepción de Saitama, por supuesto. Sin embargo, en el enfrentamiento con Garou, a pesar de derribar al oponente muchas veces, Superalloy no pudo derrotar a este villano.

La absoluta maldad de Garou superó el orgullo del superhéroe y esto hace que un cuerpo musculoso como Superalloy Darkshine sienta enemistad y parezca perder la moral. Después, el capítulo 183 mostró un "estímulo espiritual" de otros superhéroes para el desanimado luchador.

Ni siquiera la Sweet Mask pudo hacer que Darkshine recupere su moral golpeándolo (él tiene sus propios problemas internos). Finalmente y después de mucho esfuerzo, el equipo de superhéroes finalmente ayudó a Superalloy a ponerse de pie y decidió luchar contra Garou una vez más.

Quizás el detalle más sorprendente en el capítulo 183 de One Punch Man es la malvada voluntad de Garou. Con una determinación maligna hasta el final, poco a poco está alcanzando el nivel de una catástrofe de Dios, que siempre ha sido la humanidad más desesperada y angustiada.

Garou hizo una transformación impresionante y estaba decidido a destruir a todos los héroes reunidos allí. Esto hace que los lectores extrañen a Saitama cada vez más, quizás el momento en que aparezca el héroe por diversión también está por llegar en la serie ilustrada por Yusuke Murata.

En general, el capítulo 183 de One Punch Man es un capítulo bastante pacífico. Es una larga narración entre superhéroes de rango S y el "monólogo interior" del malvado demonio Garou. La Verdad Noticias te seguirá actualizando sobre el manga y anime de ONE en el futuro.

