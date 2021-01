One Punch Man 138: SPOILER finalmente hace una aparición en el manga

Los spoilers del capítulo 138 de One Punch Man finalmente han salido con las filtraciones de la portada del manga en Internet. Esto significa que la trama saldrá pronto, ya que la portada indica que Yusuke Murata casi ha terminado el capítulo.

Hubo informes de que el capítulo 138 de One Punch Man podría estar alrededor del año nuevo. Pero, de nuevo, la mayoría de las series de manga están en un descanso y, por lo tanto, fue solo un deseo de los fanáticos.

Si bien la portada casi no estropea nada, ya que es diferente de la historia real, aún insinúa que los spoilers de OPM 138 están en camino. Aquí hay más información sobre las filtraciones de la portada del capítulo 138 de One Punch Man, la fecha de lanzamiento y las formas de leer en línea la serie de manga.

¡Spoilers de One Punch Man 138!

La portada del capítulo 138 de One Punch Man, muestra la imagen del Dios Cerdo comiendo un tipo de criatura monstruo que también muestra sus poderes. Pig God es un héroe de Clase-S que puede comer y digerir cualquier cosa, por lo que puede derrotar fácilmente al más fuerte de sus enemigos.

La portada del capítulo 138 también tiene el texto: “Creo que es hora del curso final. ¿Tienen hambre, chicos?” Entonces, esto también sugiere que el arco de la historia del manga está a punto de terminar. Mientras que el título del capítulo es: "Apetito incomparable" y significa que el Dios Cerdo podría abrirse camino en la historia.

Foto: Shueisha "Pig God"

El manga ilustrado por Yusuke Murata ya es una parodia de las historias de superhéroes y en ella puede pasar cualquier locura. El resumen de los spoilers se actualizará en La Verdad Noticias una vez que los escaneos en bruto del manga se verifiquen y traduzcan.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

Fecha de estreno y dónde leer

One Punch Man 138 podría estrenarse alrededor del domingo 10 de enero de 2021, según algunos de los informes. No hay un horario fijo, ya que Yusuke Murata actualiza a los fans en su cuenta de Twitter. Los escaneos en bruto y spoilers pueden salir pronto. Recuerda leer el manga en sus fuentes oficiales como Viz Media, Shonen Jump o Manga Plus.

