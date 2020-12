One Punch Man 137: ¡Spoilers! Amai Mask enfrenta el monstruoso lado de Garou

La serie de manga creada por Yusuke Murata basada en el webcomic de ONE se encuentra actualmente cerca del final del arco de la Asociación de monstruos y las cosas se están poniendo muy interesantes. Los fanáticos esperan ver a Saitama en el capítulo 137 de One Punch Man, pero es posible que tengan que esperar un poco más.

Es hora de que los monstruos y villanos brillen antes de que Caped Baldy haga una gran entrada de superhéroe y derrote a todos los villanos de un solo golpe. Aquí hay más actualizaciones sobre el capítulo 137 de OPM, escaneos en bruto, fugas, spoilers, fecha de lanzamiento y formas de leer en línea la serie de manga.

One Punch Man: Capítulo 137 ¡Spoilers!

Los spoilers y filtraciones del capítulo 137 de One Punch Man saldrán unos días antes del lanzamiento del manga, ya que la mayoría de las veces Yusuke Murata solo publica los escaneos en Imgur de forma gratuita.

Es un trabajo duro ya que el capítulo real de OPM se lanzará más adelante en las revistas de manga. Garou destruyó por completo a Superalloy Darkshine en el capítulo anterior y Amai Mask intentará luchar contra el monstruo en el capítulo 137.

No hay forma de que Amai Mask pueda hacerle daño a Garou, ya que el monstruo es demasiado poderoso y solo puede ser manejado por Saitama. Puede parecer que Blast ayuda a Amai Mask en el capítulo 137, pero incluso esa posibilidad es sombría, ya que el superhéroe solo se burla hasta ahora en pequeñas dosis.

Foto: Shueisha

Garou desatará su verdadero terror y mostrará su lado de monstruo a Amai Mask si intenta pelear contra él. La Verdad Noticias informó anteriormente que este villano fue raptado por CADRES, pero finalmente se convirtió en un monstruo como se mostró en la segunda temporada de anime con otros personajes.

Fecha de estreno y dónde leer el manga

La fecha de lanzamiento del capítulo 137 de One Punch Man se establece como el 3 de enero de 2021, según algunos de los informes. Aunque, no hay nada confirmado sobre el calendario de lanzamiento, y por lo tanto, todo es solo especulación en este momento. Puedes leer el manga en línea de forma gratuita en los medios de VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus.

