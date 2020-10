One Punch Man 136: Se revela la posible fecha de lanzamiento y los spoilers

Puede que no haya ningún manga que sea más divertido que One Punch Man y la serie parece ir rumbo a más éxito. Sin embargo, el calendario de lanzamiento irregular ha seguido causando confusión entre los fanáticos, especialmente con los recientes mini capítulos que debutan en Viz Media de Shonen Jump.

El creador de la serie se hace llamar ONE y últimamente ha compartido los estrenos del manga en su cuenta de Twitter donde Child Emperador aparece en la portada. Tras dos temporadas de anime exitosas, podemos esperar una tercera parte en el futuro.

Todo sobre One Punch Man: Capítulo 136

La Verdad Noticias encontró varias filtraciones en redes sociales para el capítulo 136 del manga. Ya que la fecha de lanzamiento para One Punch Man 136 no ha sido confirmada oficialmente, se espera que sea alrededor del 1 de noviembre o el miércoles 4 de noviembre de 2020.

Sin embargo, los últimos capítulos del One Punch Man se han publicado un miércoles en Viz Media de Shonen Jump, por lo que un 4 de noviembre como fecha de lanzamiento es también una expectativa realista. Recuerda que el mangaka Yusuke Murata comparte los capítulos sueltos de manga directamente en su cuenta de Twitter.

En el momento de escribir este artículo, no han aparecido spoilers del capítulo 136, pero aún son las primeras semanas tras el estreno del capítulo 135. Esperamos que las filtraciones comienzan a circular en línea, cuando los escaneos sin procesar estén disponibles unos días antes del lanzamiento oficial, así que debes mantenerte al pendiente de el mangaka.

En el capítulo anterior de One Punch Man finalmente vimos la aparición completa de Blast, el héroe número 1 de Clase-S. Tatsumaki parece tener más ayuda de otros héroes, después de que Genos utilizara toda su energía en un ataque masivo contra Psykos y Orochi. Sweet Mask reveló más información de su pasado y aún no tenemos señales de Saitama.