One Punch Man 136: Saitama vs Blast ¿Confirman la batalla en el manga?

El capítulo 136 de One Punch Man saldrá pronto a pesar de que la serie de manga no tiene un calendario de lanzamiento regular. Los últimos capítulos se han publicado con unos pocos días de diferencia, mientras que a veces se necesitan meses entre dos capítulos.

Los fanáticos esperan que el capítulo 136 del manga se lance a principios de noviembre, para que puedan disfrutar de la historia. Amai Mask y Blast finalmente se han reunido y muchos predicen que una batalla con Saitama está casi confirmada. Aquí hay más detalles sobre la fecha de lanzamiento, spoilers, escaneos sin procesar y cómo leer en línea la serie.

One Punch Man 136: Spoilers

Los spoilers de One Punch Man 136 saldrán dentro de unos días en forma de escaneos de manga sin procesar que llegarán a Internet. Blast es uno de los principales héroes de Clase-S en el mundo de ONE, cuyo paradero apenas se conoce. Es posible que veamos algún tipo de historia de fondo del héroe número uno.

Blast mostraría sus verdaderos poderes en el capítulo 136 de OPM “con seguridad”, ya que todo sobre el personaje es un misterio. Saitama es conocido por luchar contra los personajes más fuertes del universo y seguramente ocurrirá una batalla contra el héroe (podría ser debido a un malentendido).

Fecha de estreno y dónde leer el manga

La fecha de lanzamiento del capítulo 136, podría establecerse alrededor del domingo 1 de noviembre según algunos de los informes. Los escaneos sin procesar del manga se filtrarán en línea 2-3 días antes en Internet y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers en Reddit y otras plataformas de redes sociales.

Foto: @ONE_rakugaki - Twitter

Te recomendamos leer: One Punch Man: Así se vería la versión realista de King ¡No lo vas a creer!

Aunque, sería mejor esperar el lanzamiento oficial de One Punch Man. Los capítulos de manga (ilustrado por Yusuke Murata) se pueden leer de forma gratuita en los medios de VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus.