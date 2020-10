One Punch Man 136: Saitama regresaría a luchar contra [SPOILER]

Los spoilers y filtraciones del capítulo 136 de One Punch Man saldrán pronto, ya que los escaneos en bruto del manga estarán disponibles en Internet. La serie de manga creada por Yusuke Murata basada en el webcomic ONE se centra en el héroe Saitama que puede derrotar a cualquier villano con un solo golpe.

La historia del manga One Punch Man revela que el protagonista intenta encontrar a alguien lo suficientemente fuerte para luchar contra él, mientras que otros héroes y monstruos luchan entre sí con regularidad. Parece que el capítulo 136 del manga finalmente tendrá un oponente digno contra Saitama.

Este digno oponente no es otro más que Blast y también es uno de los héroes conocidos más fuertes; siendo el número 1 de Clase-S. Amai Mask no pudo hacer mucho daño y se sintió mal por su apariencia, pero Blast entró y lo consoló ¿en modo de flashbacks?

Aquí hay más detalles sobre los spoilers del capítulo 136 de One Punch Man las fugas de escaneos sin procesar, la fecha de lanzamiento y cómo leer en línea la serie de manga.

Spoilers de One Punch Man 136

Saitama ha desaparecido del manga, ya que básicamente está atrapado en algún lugar o no tiene idea de lo que está sucediendo en la ciudad. Pero eso no sucederá por mucho tiempo, ya que Psykos demostró ser una villana que Genos y Tatsumaki pueden darle pelea pero aún no pueden derrotar.

El capítulo 136 podría explicar más sobre la historia de fondo y los poderes de Blast, y por qué es un personaje tan misterioso. Los fanáticos esperan la pelea de Saitama vs Blast en el futuro, ya que la serie de manga se está construyendo sobre eso.

One Punch Man: Saitama vs Blast

La fecha de lanzamiento de One Punch Man 136 podría establecerse alrededor del domingo 1 de noviembre según algunos de los informes. Los escaneos sin procesar del manga se filtrarán en línea 2-3 días antes en Internet y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers.

Aunque, sería mejor esperar el estreno oficial del capítulo 136 de One Punch Man. La Verdad Noticias te recuerda que los capítulos se pueden leer de forma gratuita en los medios de VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus.