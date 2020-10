One Punch Man: 10 personajes que deberían tener One For All

Las series de anime de superhéroes como One Punch Man y My Hero Academia muestran todo tipo de héroes geniales y emocionantes, y todos sus poderes únicos, estilos de lucha y disfraces deslumbrantes.

En One Punch Man, Saitama, el calvo con capa, es el héroe más fuerte de todos, pero todavía no todos lo reconocen como tal. En este último, el símbolo de la paz era All Might, la cima del mundo de los héroes.

¿Cómo lo hace All Might? Con su peculiar Quirk, One For All. A diferencia de la mayoría de los otros Quirks, se puede pasar de un usuario a otro, otorgándoles una inmensa fuerza y fuerza cuando dan un puñetazo o una patada.

También puede otorgar la habilidad Full Cowling, además de aplastar ataques. Ahora, veamos qué personajes de One Punch Man merecen este Quirk más que todos.

Superalloy Darkshine

Muchos de los personajes que merecen usar One For All son artistas marciales que cuentan con una fuerza y técnica avanzadas, y algunos de ellos están en el rango S de élite de la Asociación de Héroes. El primer héroe considerado es Superalloy Darkshine.

Es un héroe musculoso y enorme con una fuerza increíble y un espíritu valiente. Es cierto que es un poco vanidoso cuando se trata de sus cualidades brillantes, pero también es sensato y no se deja llevar con demasiada facilidad. Definitivamente manejaría bien One For All.

Murciélago de metal

Aquí hay otro héroe de rango S al que le gusta acercarse y ser personal, pero no siempre pelea con los puños desnudos. Él es Metal Bat, el héroe que (como su nombre indica) usa un bate de béisbol de metal como un palo mientras lucha contra los villanos.

Metal Bat puede ser punk, pero su corazón está en el lugar correcto, y su confianza y dureza pueden inspirar a los civiles de una manera áspera. También encontraría una manera de canalizar el poder de One For All en su bate y usar ese Quirk en formas que All Might (y para el caso, Izuku Midoriya) ni siquiera soñó.

Murciélago de metal es un gran oponente para el One For All.

Snek

Ahora es el momento de un héroe de rango A, el artista marcial conocido como Snek. Si bien Snek puede ser bastante desagradable y un poco ensimismado a veces (quiere ser más famoso de lo que realmente debería ser), su corazón está en el lugar correcto, al igual que Metal Bat. Es un héroe cuando cuenta.

Snek también es valiente cuando cuenta, y se encontrará cara a cara con cualquier villano para mostrarles de lo que es capaz un héroe de rango A. Si One For All fuera infundido en sus golpes de serpiente, realmente podría morder con el poder de una víbora.

Rayo Max

El héroe eléctrico conocido como Lightning Max puede que no sea el héroe más fuerte que existe (ya que terminó en el hospital después de luchar contra el ejército de aguas profundas), pero es un héroe en todos los sentidos. No hay duda de que con un poco de entrenamiento adicional, puede volverse realmente grandioso.

Lightning Max puede usar dispositivos en sus zapatos para lanzar patadas eléctricas a sus enemigos, y su técnica es sólida. Si tuviera el poder de One For All, definitivamente podría llevar todo esto al siguiente nivel.

Lightning Max no es de los heroes más fuerte de One Punch Man.

Spring Mustachio

El caballero héroe conocido como Spring Mustachio causó una fuerte primera impresión cuando apareció por primera vez en el anime, luchando contra un monstruo con temática de algas marinas. Como muchos otros héroes incluidos aquí, es audaz y está listo para luchar de cerca y en persona.

Es como una versión reducida de Metal Bat, usando una sola arma (en su caso, un estoque) para lanzar poderosos ataques. Puede cortar y cortar en dados a sus enemigos, y ha demostrado un valor notable, incluso cuando está herido y enfrenta grandes dificultades. Es un fuerte candidato para One For All.

Garra De Plata

Este poderoso anciano es el tercer héroe más fuerte de todos, y tiene una gran experiencia que demostrar. Ha estado entrenando, luchando y perfeccionando su cuerpo durante muchas décadas, y la edad apenas lo ha frenado en absoluto. Él apuesta mejor con el paso del tiempo, no más débil.

Silver Fang es, como la mayoría de estos candidatos, un devoto artista marcial. En particular, usa técnicas elegantes basadas en el agua que fluye, lo que significa que podría usar One For All en un estilo de lucha complicado del que pocos enemigos podrían protegerse. Con su inmensa fuerza y experiencia, podía hacer todo tipo de cosas con ese Quirk.

Silver Fang un devoto artista marcial.

Maestro De Tanktop

A diferencia de algunos de sus matones subordinados (que acosaron a Saitama después del incidente del meteorito), Tanktop Master es un tipo agradable que puede inspirar a sus compañeros a seguir luchando contra todo pronóstico. También piensa que usar camisetas sin mangas hará que un luchador sea más fuerte.

Esa puede ser una creencia tonta, pero lo motiva, y su fuerza, técnica y resistencia son perfectas para un Quirk como One For All. No hay duda de que podría aprovecharlo al máximo, desde Detroit Smash hasta Full Cowling.

Prisionero Puri Puri

Puri Puri Prisoner se ve bastante golpeado aquí, pero eso es porque le gusta pelear de cerca y nunca retrocederá ante un desafío. Le gusta tener un harén de prisioneros a su lado, y cuando comienza la acción, se lanza rápidamente a la refriega con sus técnicas inspiradas en ángeles.

Puede que sea el héroe de clase S de menor rango, pero al igual que los demás, tiene poder, resistencia, velocidad, técnica y agallas para rivalizar con All Might, y aceptaría con gratitud One For All y lo usaría para defender a todos los guapos. hombres en el mundo.

Prisionero Puri Puri le gusta pelear de cerca.

Jinete De Mumen

Mumen Rider es un buen ejemplo de un héroe que tiene un gran potencial y un buen corazón. Él es solo un héroe de rango C con una fuerza corporal limitada, pero siempre puede entrenar con un maestro, como Silver Fang o Tanktop Master, y volverse más fuerte.

Sobre todo, tiene una voluntad de hierro. Se enfrentó al poderoso Rey del Mar Profundo y se negó a retroceder, diciendo que ni siquiera tenía que ganar. Estaba decidido a cumplir con su heroico deber de enfrentarse al villano, y ese es el tipo de determinación que All Might quiere ver. Si Izuku puede ganar su camino hacia One For All, también puede hacerlo Mumen Rider.

Stinger

El último es Stinger, un héroe de rango A que a menudo pelea al lado de Lightning Max. No pelea con las manos desnudas; tiene un bastón largo con un aguijón en forma de espina en el extremo, y puede perforar a casi cualquier enemigo para derrotarlo. También tiene una gran agilidad.

El último es Stinger, un héroe de rango A.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Stinger luchó al lado de Lightning Max para luchar contra las hordas del Rey del Mar Profundo, y mostró valor al nivel de Mumen Rider sonriendo y aceptando nuevos desafiantes incluso cuando lo golpeaban. Con One For All, podría alcanzar nuevas alturas en poder heroico y encontrar formas creativas de incorporarlo a su arma de aguijón.