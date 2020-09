One Punch Man: 10 increíbles cosplay de Saitama (FOTOS)

Para un anime y una serie que es en gran medida una parodia o una sátira del género, One Punch Man es inmensamente entretenido y una gran razón por la que es Saitama. Es el tipo de héroe principal que rara vez ves en shounen, donde siempre construyen a sus personajes desde abajo. Aquí, Saitama ya está en la cima de la montaña.

Sin embargo, no es su inmenso poder lo que lo hace tan querido, es la pereza general que tiene hacia cualquier cosa. Esa actitud más holgazana es algo con lo que cualquiera puede identificarse en algún momento de sus vidas. Su aspecto es completamente único, aunque un poco ridículo, y llevó a un gran cosplay como los que se muestran a continuación.

Maquillaje Extraordinario

A diferencia de la mayoría de los cosplay que solo usan maquillaje cerca de la cara, este es de cuerpo completo, al igual que Mystique en las películas de X-Men. Les da un aspecto completamente único que rara vez se puede replicar, aunque sería difícil imaginar un cosplay como este caminando por una sala de convenciones.

Si bien es agradable que sea un trabajo de pintura de cuerpo completo, es la cara la que es realmente excelente. Se las arreglan para que parezca casi sombreado como si hubiera salido de un juego de Borderlands. Incluso tienen sus grandes ojos abiertos sobre sus párpados.

Actuar o no actuar

La indecisión de si Saitama realmente quiere hacer algo, la batalla contra su apatía es más fuerte que cualquier enemigo al que se enfrente. Es el verdadero villano de la serie. Depisu no va con todo, pero parece que está viendo una pelea desde el margen, preguntándose si debería intervenir o no.

Grandes puntos de bonificación para ellos que también se afeiten la cabeza. El aspecto natural siempre se verá mejor que una gorra calva. Esos botones y cremalleras de gran tamaño también son geniales.

Batalla de vagos

No hay más holgazán en la historia de la televisión que Shaggy, pero Saitama no se queda atrás. Ambos prefieren simplemente relajarse y no hacer nada en todo el día.

Tenerlos a los dos enfrentados en combate es genial, especialmente porque esto se tomó durante el apogeo de los días de Ultra Instinct Shaggy. La expresión en el rostro de Perse es genial, lo que hace que parezca que el puñetazo de Saitama había causado una gran cantidad de daño.

Puñetazo de Superman

En muchos sentidos, Saitama es un comentario sobre superhéroes dominados como Superman. Puede derrotar todo con facilidad, haciendo que sus peleas sean más bien uniformes y carentes de drama.

Es lo que lo hace saltar en el aire para un golpe de Superman tan genial, especialmente cuando se enfrenta a una norma como Harley Quinn. Ambos cosplays son de primera categoría, pero es la fotografía aquí la que gana el día, logrando capturar esta escena en el momento perfecto. Saitama parece que realmente se desliza por el aire.

Saitama de salvador

Mientras Saitama lucha por sentir emociones de la misma manera que los demás, Genos y él están muy cerca el uno del otro, incluso si no es su amistad o tutoría típica. No es una rareza ver a Saitama acudir al asistente de Genos, es cómo se conocieron después de todo, Saitama salvando a Genos de la autodestrucción.

La expresión de ambos rostros aquí realmente dice que Genos está al borde de la muerte, necesitando que su mentor se abalance y salve el día. Saitama, siempre el alma apática, parece que se pregunta qué va a hacer con su alumno.

Modo serio

Es una rareza sin duda, pero hay momentos en que Saitama puede ponerse tan serio como lo es aquí. La foto hace que parezca que Saitama se lanzará del suelo como Superman, volando por los aires para derrotar a un enemigo lo suficientemente poderoso como para desafiarlo, algo que él anhela.

Los botones son una parte del cosplay que parece diferir de una persona a otra. Ir con metal fue una buena decisión aquí, especialmente con la foto que se tomó con el sol brillando.

One Punch

Un golpe es todo lo que se necesita para terminar una pelea por Saitama, que posee el puño más temido de todo el mundo. Esa mirada dice todo lo que necesitas saber, una vez que se pone serio, no hay esperanza de que un villano salga victorioso.

La forma en que sus nudillos están completamente formados a través del cuero del guante solo lo lleva a casa más allá, una vez que llegan a su cara, las peleas terminan. La cabeza perfectamente afeitada también funciona perfectamente para el personaje, haciéndolo sentir más real y genuino.

Tiempo de playa

Si hay algo que a Saitama le gusta hacer es relajarse y eso es precisamente lo que está haciendo aquí. Casual Oppai Saitama es la mejor versión del personaje, haciéndolo lucir como un Joe promedio en lugar del hombre más fuerte del mundo.

Es lo que preferiría estar haciendo, ya que las peleas siempre terminan siendo aburridas para un hombre que puede derrotar a todos. Como se mencionó anteriormente, la cabeza rapada es un aspecto tan bueno para el personaje y que realmente realza un cosplay de él.

Saitama Vs Gatchaman

En cuanto al vestuario, ambos personajes tienen que estar cerca de la cima en términos de atuendos de aspecto ridículo, desde el amarillo brillante de Saitama hasta el casco estilo Ant-Man que tiene Gatchaman. Incluso con lo extraños que pueden verse los atuendos, ambos lo sacaron del parque con estos cosplay.

El casco de Gatchaman está increíblemente elaborado y Andreschs fue en una dirección diferente con los botones que sujetan su capa, haciéndolos casi como un par de auriculares que se enredan alrededor de su espalda.

Lady Saitama

No todos los que hacen cosplay de Saitama necesitan ser hombres, a pesar de que la palabra está ligada al título del programa. Tattedpoodle hace un gran trabajo no solo creando el cosplay, sino cambiándolo de una manera que lo hace más femenino.

En muchos sentidos, este es como el atuendo de Supergirl en comparación con Superman. Mantiene el mismo esquema de color y cualidades básicas, pero le da un toque diferente. El único inconveniente real es que los guantes parecen demasiado grandes para ella.