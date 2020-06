One Punch Man: 10 hechos sorprendentes que los fanáticos deben saber sobre Fubuki

Muy pocos animes son como One Punch Man: destruyen todos los estereotipo de género, luego “bailan sobre sus tumbas” y se ríen como locos. La serie es el absurdo en su máxima expresión; de hecho, la versión original del autor anónimo, ONE, parece dibujada por un niño de cinco años.

De todos los personajes extravagantes, Fubuki es el más parecido a Saitama. Esto se debe principalmente a que ambos son de naturaleza reservada, a pesar de que sus razones para el secreto pueden ser diferentes (una protege su emoción, la otra es simplemente olvidadiza).

Hay varias cosas sobre Fubuki que no son inmediatamente obvias a primera vista. Aquí hay algunos sorprendentes, sin embargo, te advertidos que podrían haber algunos datos que podrían spoilear este famoso anime.

Fubuki se ha vuelto uno de los personajes favoritos de One Punch Man.

Tiene complejos por culpa de su hermana

Teniendo en cuenta la diferencia de poder entre las dos hermanas, Fubuki siempre ha permanecido a la sombra de Tatsumaki. Todo lo que ella quiere es que su hermana la aprecie; pero esta última no cree que mimar a Fubuki tenga mayor prioridad que matar monstruos.

Está casi obsesionada neuróticamente con el hecho de que sus poderes son un obvio homenaje a los de Tatsumaki. Por ejemplo, ambas habilidades son idénticas, pero el torbellino de Fubuki es una versión considerablemente más débil del tornado psicoquinético de Tasumaki. Este complejo de inferioridad obliga a Fubuki a mantener una distancia emocional de su hermana.

Ella solía ser consciente de sí misma

Como adulta, Fubuki está bien equipada para destruir a cualquier pervertido que se atreva a mirar con los ojos y comentar sus grandes pechos. Sin embargo, se ha revelado que cuando estaba en la escuela secundaria, estaba extremadamente avergonzada por su cuerpo, en parte debido a sus aparatos ortopédicos, pero principalmente debido a su desarrollo físico avanzado.

De hecho, los viejos espeluznantes solían mirarla constantemente, independientemente de la ropa que usaba en ese momento, un hecho doblemente terrible debido a su condición de menor de edad. Aparentemente, Fubuki estaba tan consciente de sus senos, que solía pararse con la espalda arqueada hacia abajo para llamar menos la atención.

La serie no cuenta muchos detalles de la vida de Fubuki.

Ella protege a otros con su vida

Fubuki interpreta a un personaje despiadado, eligiendo nombres oximorónicos como Blizzard of Hell para demostrar a todos lo oscura y emo que es. Pero cuando se trata de una pelea, está dispuesta a sacrificarse para derrotar a su enemigo, solo si su vida puede salvar a otros en el proceso.

Cuando Overgrown Rover destruye Silver Fang y el cuartel general de Bomb con una explosión de energía, los dos hermanos quedan ilesos porque el escudo de Fubuki los protege. Ella dice que los ayudará a escapar activando una segunda barrera, aunque podría matarla. Afortunadamente, ninguno de los hermanos requiere asistencia en el asunto.

Su clasificación de popularidad es sorprendentemente alta

Fubuki ha demostrado ser uno de los personajes más populares de toda la serie. La encuesta oficial de carácter más reciente la colocó en segundo lugar, obteniendo 8 mil 390 votos. Saitama, quien obviamente está en primer lugar, recibió 8 mil 650 votos, apenas logrando ganar. Speed-o'-Sound Sonic en tercer lugar, con 6 mil 586 votos.

El seguimiento masivo de fanáticos de Fubuki fue una sorpresa total, principalmente porque el manga, no el webcomic de ONE, no la presentó mucho cuando se realizó la encuesta.

Ella ya es una heroína de clase

Genos le informa a Fubuki que sus técnicas son lo suficientemente refinadas como para obtener un lugar en la Clase A. Ella responde a su suposición, con un engreído exceso de confianza, diciendo que podría alcanzar fácilmente la Clase S si no fuera por el molesto hábito de Amai Mask de monitorear los niveles de poder.

La psicoquinesis de Fubuki es única entre los espers, ya que puede controlar la dirección de propagación. En otras palabras, puede curvar sus técnicas dentro de los límites del espacio-tiempo, lo que le permite repeler los ataques incluso de oponentes de nivel Dragón.

Saitama la ayudó a confiar

La razón principal por la que Fubuki ha establecido un mini reino para los superhéroes de clase B es porque quiere eclipsar a Tatsumaki a través de números absolutos, si no es que el poder real. Sus secuaces están ciegamente dedicados a ella, y ella responde de la misma manera, animándolos a ganar sus propias peleas sin su ayuda.

Sin embargo, Fubuki aún mantuvo cierto resentimiento hacia los héroes más fuertes, hasta que Saitama entra en su vida. A través de su extraña moralización, ella se da cuenta de que su falta de autoestima no tiene una base racional, y decide luchar para llegar a la clase A.

Ella ahora puede crear torbellinos psíquicos

Las técnicas psicoquinéticas de Fubuki le permiten volar y arrojar objetos al azar a su alrededor, creando elegantes patrones de remolino. Su movimiento favorito es la tormenta del infierno, que emplea el efecto destructivo del viento y las rocas pesadas. Sin embargo, Fubuki ha desbloqueado recientemente el Nen-ryu Kaiten Arashi, o Psychic Whirlwind.

Esta habilidad es en gran medida para defensa, ya que crea un AOE dentro del cual los espers más poderosos no pueden usar sus propias técnicas. Esto se ejemplifica en su batalla con Psykos, uno de los principales villanos del Arco de la Asociación de Monstruos.

Tatsumaki es mayor que ella

Aunque claramente parece lo contrario, con Tatsumaki se parece a un niño de primaria mientras que Fubuki se ve como una mujer adulta: el Tornado of Terror es en realidad media década más viejo que la Ventisca del Infierno.

Esto ha resultado en problemas, ya que el peor temor de Tatsumaki es ser considerado un niño, situación que a Fubuki realmente no le importa demasiado. Por ejemplo, cuando Genos amonesta a Tatsumaki por actuar como un "mocoso malcriado", ella lo empuja a través de una pared. Al mismo tiempo, ella insulta a su Fubuki exactamente de la misma manera egoísta.

Ella era la mejor amiga de Psykos

Psykos es enormemente poderoso, es la persona detrás de la transformación de Orochi, a través de experimentos extraños que involucran biología celular, canibalismo e incluso algunos métodos de tortura. Más tarde se reveló que Psykos y Fubuki fueron grandes amigos en el pasado, dado que fueron a la misma colegio.

Sin embargo, como la ambición de Psykos era destruir a la raza humana, a través de premoniciones explosivas, Fubuki decidió detener los poderes de su amiga como salvaguardia. En última instancia, esto no funciona, y Fubuki lamenta que no haya tenido éxito en evitar que Psykos siga su camino oscuro.

Ella es miembro del grupo Saitama

La primera vez que Fubuki va a la casa de Saitama, lo encuentra saliendo con héroes de clase S como King, Silver Fang y Genos. Ella está sorprendida de que un humilde clase B tenga amigos tan poderosos, pero rápidamente se da cuenta de que fuerzas fuertes parecen ser atraídas hacia él.

Fubuki ahora es parte de un equipo.

Por lo tanto, ella se incorpora astutamente a la pandilla, conocida extraoficialmente como el Grupo Saitama. En un caso, Fubuki intenta absorber al grupo en su propia organización de Blizzard, desafiándolos a una batalla de videojuegos. Afortunadamente, King logra ganar todo por sí mismo, dejando a Fubuki furioso.