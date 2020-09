One Punch Man: 10 Datos interesantes sobre los héroes Clase-S

Los héroes Clase-S en One Punch Man son muy variados y diversos. Algunos de ellos son niños (literalmente), algunos son más máquinas que hombres y otros son hombres mayores que solo intentan vivir el resto de sus días en paz.

Cada uno de estos personajes de anime tiene su propia agenda, trasfondo y objetivos como héroe. Aparecen para vencer a los monstruos con tecnología, músculos absurdamente poderosos o incluso con bates de béisbol estándar, pero ¿los fanáticos realmente saben demasiado sobre ellos?

Afortunadamente, se han visto muy poco de ellos a lo largo de la serie y estos son algunos de los mejores datos curiosos que hemos encontrado. ¡Advertencia! Entrarás a territorio de spoilers y si únicamente ves el anime puedes llevarte sorpresas.

One Punch Man: Conexión de Tatsumaki y Blast

Blast y Tatsumaki

En la superficie, la “Terrible Tornado” Tatsumaki puede parecer que no tiene conexiones reales con nadie más (aparte de su hermana Fubuki). Apenas habla con otros héroes, insulta a todos los que la rodean y hace todo por sí misma. Entonces, ¿por qué alguien como ella es un héroe en ese caso?

Bueno, resulta que el escurridizo héroe Clase-S rango 1, Blast, en realidad tuvo un gran impacto en eso. De hecho, él la salvó de un monstruo cuando era niña y es la razón por la que ella se convirtió en un héroe en primer lugar.

Silver Fang supera la calificación de Tatsumaki

Silver Fang y Tatsumaki

En un extraño giro del destino, resulta que el héroe número 3 en realidad tiene una "calificación de héroe" más alta que el segundo. ¿Qué es una calificación de héroe de todos modos? Bueno, es una evaluación dada por la Asociación de Héroes que clasifica una variedad de estadísticas como poder, resistencia y sentido de la justicia en una escala entre 1 y 10.

Tatsumaki, el héroe # 2, tiene una clasificación de 65/80, encabezando las listas de poder, popularidad y capacidad de lucha. Pero, Bang "Silver Fang" tiene un punto de ventaja en 66/80 simplemente por ser más equilibrado en resistencia.

Child Emperador todavía va a la escuela

Child Emperor es el héroe de ClaseS rango 5 de la Asociación de Héroes y una maravilla por derecho propio. El muchacho tiene solo 10 años y ya ha llegado a lo más alto. También es conocido por su excelente adaptabilidad, invencibles inventos e intelecto astronómico, pero todavía es solo un niño.

Y, debido a las normas sociales, los niños todavía tienen que ir a la escuela. Pero, a diferencia de otros niños, después de dejar la escuela, se convierte en maestro. Así es, Child Emperor es “tanto un estudiante como un maestro”, y es probable que solo sea realmente un estudiante por el bien de la apariencia.

Metal Knight tiene un ejército

Las pocas veces que los espectadores han visto a Metal Knight en el anime, ha sido a través de la lente de uno de sus muchos robots, o una mirada sombría a su silueta mientras los pilotea desde una distancia segura.

Metal Knight, conocido por unos pocos como el Dr. Bofoi, no es el típico héroe hambriento de justicia, sino el tipo frío y calculador. Si bien puede parecer que no merece su lugar en la Clase-S, los libros de datos confirman que Bofoi tiene un ejército de robots y armamento almacenado.

Esta es exactamente la razón por la que la Asociación de Héroes teme que renuncie porque si el tipo puede llegar a la Clase-S con solo unos pocos robots, ¿imaginas lo que un ejército podría hacerle a la humanidad como su enemigo?

Metal Knight tiene la nave de Boros

La nave de Boros que aparece en la temporada 1

Metal Knight también es del tipo curioso, hace cualquier cosa y todo para ampliar su conocimiento. La mayor parte del tiempo que ha intervenido en Monster Exterminations, también le ha servido para probar nuevas armas o le ha permitido acceder a nuevas sustancias / tecnología.

Por ejemplo, después de todo el incidente con los extraterrestres invadiendo la tierra y Saitama derrotando a Boros, Metal Knight fue obscenamente rápido en aparecer en la escena para ayudar a limpiar.

Resulta que recogió una gran parte de los restos de esta nave OVNI para estudiarla por su cuenta, lo que explica por qué estaba tan entusiasmado en ayudar. Bueno, al menos se quedó con lo quedó de ella.

Zombieman es inmortal pero no…

Zombieman, por Yusuke Murata

Es muy probable que Zombieman se convierta en un nuevo héroe favorito de los fanáticos una vez que salga la próxima temporada del anime porque juega un papel importante en ella.

Este No Muerto de Rango S tiene un poder, el poder de no morir. Zombieman puede repararse a sí mismo básicamente de cualquier cantidad de daño a una velocidad asombrosa y tiene una resistencia aparentemente ilimitada.

Sin embargo, a pesar de todo eso, se ha confirmado que es el héroe de rango S más débil en términos de poder físico bruto. Pensarías que Child Emperor tomaría ese título, pero eso sería ignorar todos los poderosos inventos a su disposición.

¿Qué sabemos de Drive Knight?

Drive Knight, en su diseño de manga

El personaje de Drive Knight es bastante misterioso. En primer lugar, la gente no está segura de si es un cyborg o un robot. Lo hemos visto comer, pero transforma todo su cuerpo a voluntad.

En segundo lugar, parece que este luchador contra el crimen en transformación tiene un amor por los juegos de mesa tradicionales, ya que todas sus Transformaciones Tácticas en realidad llevan el nombre de Shogi Pieces.

Shogi, por supuesto, es el equivalente al ajedrez japonés, y cada pieza tiene una multitud de usos diferentes dependiendo de la situación. Veremos más de Drive Knight en la temporada 3, y esperamos que en algún momento expliquen por qué este héroe se nombró a sí mismo y si hay el alma de un jugador profesional de Shogi atrapada en ese cuerpo suyo o no.

Pig God no siempre se traga lo que come

Pig God también podría ser mágico porque este héroe Clase-S es un agujero negro de un solo hombre. Él puede comer cualquier cosa y de todo, sin importar si es inorgánico o incluso venenoso. ¿Algo grotesco no?

El tipo no pelea con los villanos, se los come y luego pasa a la siguiente comida. Todo esto está muy bien, pero hay un aspecto de este poder que desafía la lógica del que no se habla mucho, el hecho de que puede volver a escupir las cosas.

Vemos esto cuando todos los Héroes están escapando de la Asociación de Monstruos y él se come a los tres Discípulos del Samurái Atómico solo para escupirlos nuevamente en la superficie. ¿Por qué no se envía a Pig God en más misiones de captura con un poder como este?

Watchdog Man es la versión anime de Hachiko

Watchdog Man, uno de los héroes más adorables y poderosos

Watchdog Man es absolutamente uno de los héroes Clase-S más misteriosos que existen, venciendo a Garou con facilidad y mostrando una cantidad aparentemente infinita de poder y velocidad que desafía la comparación (fuera de Sonic Sound y Flashy Flash).

Este hombre-bestia es el héroe número 12, pero su poder probablemente sobrepasa su rango. También está muy inspirado por Hachiko. Ahora, para los lectores japoneses, esto probablemente sea obvio, pero el público occidental no está muy familiarizado con la leyenda de Hachiko.

Hachiko era un perro Akita que ha pasado a la historia de Japón por su lealtad y dedicación general a su dueño. Básicamente, era un perro que esperaba a su dueño en la estación de tren, incluso después de que el dueño falleciera tristemente.

Este cachorro es mejor recordado por su estatua al lado de la estación de Shibuya, al igual que Watchdog Man tiene su propio pedestal desde el que vigila Q-City. Ahora quizás veas el mundo de One Punch Man desde otra perspectiva.

Genos tiene accesorios de limpieza instalados

Genos limpiando el baño de Saitama

Genos ha pasado por muchas actualizaciones desde el comienzo de la serie, ya que la mayoría de las batallas en las que elige involucrarse generalmente terminan con él en pedazos, pero algunas de las actualizaciones probablemente no fueron necesarias.

Seguro que la cantidad absurda de partes poderosas instaladas en él podría haber sido exagerada, pero nos referimos más a las funciones de cepillo de inodoro y secador de pelo que se agregaron. La pregunta es si veremos más de esto en la tercera temporada de anime.

Te puede interesar: One Punch Man: 5 cosas que los fans esperan de la temporada 3

Por otra parte, ¿seguiría teniendo la misma cantidad de popularidad y fanart una vez que la gente descubra que limpia el baño de Saitama por diversión? El mismo Cyborg Demoníaco que puede derretir una manzana, también puede secar al aire platos mojados con el mismo brazo.