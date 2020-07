One Puch Man: Cosplay femenino de SAITAMA cautiva a los fans

One Punch Man es fácilmente una de las franquicias de anime más divertidas de la actualidad, combinando la hilarante historia de Saitama con una acción asombrosa, ya que el “héroe por diversión” elimina a los oponentes con un solo golpe y una fanática nos ha regalado un cosplay que lució su lado femenino.

El superhéroe más fuerte de su universo no sorprendió mucho en la segunda temporada del anime y los fans aún esperan una tercera temporada que no se ha confirmado. Pero el amor por la franquicia que se enfoca en un hombre que ha ganado un poder increíble (a partir de niveles de entrenamiento ridículamente bajos), sigue siendo el favorito de muchos.

La cosplayer de Instagram “TattedPoodle”, compartió un impresionante cosplay de Saitama, vistiendo su traje amarillo completo que ha sido una de las estéticas distintivas en la franquicia. Un anime basado del web cómic de ONE y del manga ilustrado por Yusuke Murata, que ha llegado al corazón de fans por todo el mundo.

Aparece un cosplay femenino de Saitama

Sony Entertainment sorprendió a varios fanáticos cuando anunciaron que se estaba creando un largometraje live action que seguiría las aventuras de Saitama y compañía en One Punch Man. Aunque todos se preguntan qué actor sería capaz de dar vida al “héroe de la diversión”, los cosplayers lo han estado haciendo durante años, creando recreaciones perfectas de los personajes.

One Punch Man es un anime popular

Hasta el día de hoy, One Punch Man no ha podido encontrar un oponente que haya podido darle incluso el más mínimo problema, erradicando a los villanos con un solo golpe y sorprendiendo cada día más a la Asociación de Héroes. Ya que las grandes hazañas de Saitama no son conocidas por todos los ciudadanos.

Aunque muchos seguidores de la franquicia no estuvieron contentos con la segunda temporada del anime, la cual fue producida por JC Staff en lugar de Madhouse (primera temporada), el amor por los personajes permanece intacto y se espera que su historia siga asombrando a más fans en el futuro.