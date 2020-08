One Piece sufre problemas de producción por Covid-19 ¿Anime en peligro?

One Piece se ha estado volviendo fuerte y pesado con las aventuras de los Piratas del Sombrero de Paja en la nación aislada conocida como Wano, pero desafortunadamente, no ha podido escapar por completo de los retrasos causados por la pandemia de Covid-19 y parece haber un nuevo retraso.

Las buenas noticias es que el retraso no está relacionado con el anime, sino con el próximo lanzamiento del manga. El autor Eiichiro ODa ha tenido varios cambios en la producción debido a la contingencia y estos han movido algunas fechas de estreno.

One Piece sufre un retraso en su manga

El Wano Country Arc, que actualmente tiene a los Piratas de Sombrero de Paja enfrentándose al nefasto Shogun Orochi y los Piratas Bestia liderados por el invencible Kaido, ha sido una de las historias más importantes de la franquicia hasta la fecha; algo que acerca a One Piece a su final definitivo.

Con los episodios de anime que intentan agregar un nuevo estilo artístico a los eventos que ya han tenido lugar en los capítulos del manga, un nuevo equipo de arte ha hecho volar la mente de los fanáticos cuando se trata de los Sombreros de Paja reunidos luchando contra los enemigos.

Actualización de One Piece por Covid-19

【発売延期のお知らせ】9月4日に発売を予定しておりましたONE PIECE97巻、ONE PIECE magazine Vol.10、COLORWALK9ですが諸般の事情により延期となりました。新しい発売日は9月16日(水)予定です。読者の皆様にはご迷惑をおかけ致しますことを深くお詫び申し上げます。 — ONE PIECEスタッフ【公式】 (@Eiichiro_Staff) August 14, 2020

ANN informó que las tres próximas publicaciones de One Piece que se retrasarán como resultado de la pandemia son las siguientes: “manga volumen 97, One Piece Oda Eiichiro Gashū Tiger Color Walk 9 (libro de arte), y One Piece Magazine Vol. 10”, cada uno cambiando sus fechas del 4 de septiembre al 16 de septiembre.

Las cosas definitivamente se han estado calentando en el manga, ya que la guerra final para Wano ha comenzado y la batalla se ha llevado directamente al líder de los Piratas Bestia en Kaido. Eiichiro Oda ha dejado en claro que tiene en mente el final de la serie y esto no tardará demasiado en llegar a su adaptación de anime.