One Piece: revelan el nuevo diseño de Portgas D. Ace en el nuevo spinoff

Para nadie es un secreto que Portgas D. Ace es uno de los personajes más populares de One Piece, a pesar de no haber tenido tanto tiempo en la obra. En abril de 2018, Eiichiro Oda publicó One Piece Novel A, un relato escrito de la vida de Ace.

One Piece abre el telón para una nueva historia con One Piece: Ace Novel, un spinoff con el pirata Ace como protagonista, y quién cuyas ilustraciones corren a cargo del mangaka Boichi.

One Piece novel A es una novela canon dividida en dos volúmenes que relata las aventuras de Ace antes de unirse a los piratas de Barbablanca, viajando por el mar como capitán de los piratas Spade, que hemos visto en breves destellos en la serie animada.

Diseño de Portgas D. Ace por Boichi

One Piece: Ace Novel

El primer episodio de este spin-off cuenta con 54 páginas y en cada una de ellas se puede ver el estilo artístico de Boichi, quien es conocido por su participación en mangas como Triggun, The Space Between y la popular serie de Dr. Stone.

Esta historia fue adaptada para publicarse en dos novelas y en las ilustraciones se puede distinguir el estilo de Boichi al darle un nuevo toque al diseño de Ace “Puño de fuego”.

El primer episodio de esta novela narra su encuentro con su primer oficial en una isla desierta, donde ambos buscan una manera de salir.

La historia tiene una manera fascinante de enlazar los eventos de este spinoff con la obra de Eichiro Oda y permite conocer detalles sobre la vida de Ace, entre ellos el momento exacto cuando ingirió la mera mera no mi y adquirió la capacidad de producir fuego en todo su cuerpo.

¿Qué te pareció el nuevo diseño de Portgas D. Ace de One Piece? Dejanos tu opinión en el apartado de comentarios.