One Piece intercambia las voces de Luffy y Zoro en esta divertida promoción

One Piece intercambia las voces de Zoro y Luffy en esta divertida promoción

Los fanáticos de One Piece conocen de memoria las voces de sus héroes, y el doblaje japonés tiene millones de fanáticos que lo sintonizan semanalmente para ver qué está pasando. Eso es bastante cierto en estos días, ya que el anime nos tiene atrapados con el arco de Wano.

De hecho, los fanáticos se han mantenido al día con la serie con cuidado desde que debutó el arco el año pasado, pero parte de la historia acaba de dar un giro de 360 grados. Después de todo, Luffy y Zoro decidieron hacer un intercambio que el público admite que nunca esperó ver.

Los seiyuus principales de One Piece han intercambiado voces

La promoción en cuestión apareció en YouTube. El clip llevó a los seiyuus (actores de voz japoneses) detrás de Luffy y Zoro a intercambiar roles por un hechizo. Esto significa que la voz de Luffy vino de Zoro y viceversa para el capitán de Sombrero de Paja.

Y bueno, el resultado es tan extraño. Puedes ver el video completo abajo, ¡pero ten cuidado! Es una de las cosas más desconcertantes que he visto como fan de One Piece en bastante tiempo, y casi me rompo las entrañas.

El reencuentro de Luffy y Zoro en One Piece

El clip que fue redoblado es un clásico de Wano, ya que muestra el gran reencuentro de Luffy con Zoro. La pareja estuvo separada durante mucho tiempo cuando Luffy fue a rescatar a Sanji de Big Mom durante el arco de la Isla de Pastel.

En el mundo real, los fanáticos esperaron más de cien capítulos para que los dos se reunieran, por lo que su debut en el anime fue muy esperado. De hecho ha sido uno de los mejores momentos del arco de Wano y este rehacer del anime solo lo mejora.

TE PUEDE INTERESAR: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Es tan extraño escuchar la voz de Zoro salir de Luffy, y lo mismo ocurre al revés. Incluso los actores de doblaje parecen estar disfrutando del intercambio, ¡Esperamos que One Piece publique más de estas promociones en el futuro!