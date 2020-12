One Piece comparte los primeros detalles sobre el capítulo 1000

One Piece tiene mucho que hacer en este momento, pero nada es más importante para la franquicia que su manga en pleno final de 2020. Si no lo sabías, la serie se está acercando rápidamente a su hito más grande hasta el momento, ya que el capítulo 1000 está en el horizonte.

Puedes imaginar lo emocionado que está el fandom con este logro épico, y si una nueva actualización es correcta, entonces parece que One Piece celebrará el capítulo 1000 con estilo. En Twitter, una popular página de fans de manga hizo que los fanáticos hicieran una doble toma cuando compartieron un informe sobre One Piece.

WSJ_Manga sorprendió a los fanáticos cuando compartieron información con Manga Mogura sobre el próximo capítulo de One Piece, y sugiere que el lanzamiento de 2021 recibirá un tratamiento a todo color. La Verdad Noticias te comparte los detalles a continuación:

¿Cuándo llegará el One Piece 1000?

"El capítulo 1000 de One Piece se publicará, con color principal, en la próxima edición de Weekly Shounen Jump 5/6 (2021) que se publicará el 4 de enero de 2021"

Foto: Shueisha

Por ahora, esta predicción no es más que un rumor hasta que Shueisha confirme algo. Sin embargo, el momento de esto tiene sentido. One Piece estará en un descanso esta semana, por lo que su próximo capítulo de manga no debutará hasta la semana del 13 de diciembre.

Weekly Shonen Jump estará en un descanso poco después debido a las vacaciones, por lo que no se publicará contenido nuevo en ese momento. Pero cuando la publicación se reanude en 2021, su primer número del año comenzará con el capítulo más grande de One Piece.

El capítulo 1000 de One Piece se publicará en la próxima edición de la @shonenjump que saldrá a la venta este 4 de enero de 2021.

El capítulo contará con portada de la revista y páginas a color. �� pic.twitter.com/mXvqCNiSJj — Erika Rodríguez �� (@KikaRodz) December 3, 2020

En cuanto a lo que cubrirá el capítulo de One Piece, la pregunta es tan buena como cualquier otra. No se sabe qué sucederá, pero el creador Eiichiro Oda seguramente tiene grandes planes en la tienda. El artista es conocido por hacer momentos importantes, por lo que los fanáticos solo pueden soñar con cómo celebrará mil capítulos a principios del próximo año.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Así que ahora falta muy poco del enésimo disco firmado de One Piece y estamos esperando saber qué pasará entre esas páginas. Recordemos que el capítulo 998 no estará disponible con el primer número de Shonen Jump, sino que se lanzará la semana siguiente en la revista número 2 (14 de diciembre).

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!